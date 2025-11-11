Suscribete a
El Ibex 35 vuelve a marcar un máximo histórico y roza los 16.400 tras el acuerdo en EE.UU. que reabre su Gobierno

De los 15 días con mayor nivel del Ibex registrado en su historia, 12 de ellos se han registrado entre octubre y noviembre de 2025

El IBEX sube un 1,77% y logra un nuevo máximo histórico, por encima de los 16.182 puntos

El porcentaje al alta del Ibex durante la sesión de este martes.
El porcentaje al alta del Ibex durante la sesión de este martes. EFE

El Ibex 35 ha culminado este martes una nueva sesión en máximos históricos, cerrando en 16.388,8 puntos, un 1,27% más, tras aprobar el Senado estadounidense un paquete de medidas de financiación que desbloquean la vía para poner fin al cierre ... gubernamental más largo de la historia del país con 41 días.

