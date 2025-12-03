Suscribete a
El Ibex bate su máximo histórico tras los resultados récord de Inditex

El selectivo español rebasa este miércoles los 16.700 puntos impulsado también por Indra

Inditex se sacude el fantasma de los aranceles: gana un 4% más

Tienda de Bershka, una marca de Inditex
Tienda de Bershka, una marca de Inditex efe

Los resultados récord de Inditex impulsan al Ibex 35 y lo vuelven a situar por encima de su máximo histórico al rebasar los 16.700 puntos y registrar una subida del 1,45% pasadas las 10.30 de la mañana. En concreto, la firma textil gallega registró un beneficio neto de 4.622 millones de euros entre el 1 de febrero y el 31 de octubre de este año ... , lo que supone un aumento del 3,9% respecto al ejercicio anterior, según ha informado este miércoles la compañía,.

