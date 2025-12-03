El Ibex bate su máximo histórico tras los resultados récord de Inditex

Los resultados récord de Inditex impulsan al Ibex 35 y lo vuelven a situar por encima de su máximo histórico al rebasar los 16.700 puntos y registrar una subida del 1,45% pasadas las 10.30 de la mañana. En concreto, la firma textil gallega registró un beneficio neto de 4.622 millones de euros entre el 1 de febrero y el 31 de octubre de este año ... , lo que supone un aumento del 3,9% respecto al ejercicio anterior, según ha informado este miércoles la compañía,.

En los primeros compases de la sesión de este miércoles, el mayor ascenso dentro del Ibex 35 se lo anotaba Inditex, que subía un 4,34% en la apertura. A las 9.04 horas aumentaba su alza al 7%. Tras la firma textil gallega se situaba Indra (+2,72%), Solaria (+1,01%) y Acerinox (+0,91%), informa EP. Por contra, en el lado de los descensos, sobresalían Enagás (-2,75%), Ferrovial (-0,46%) y Mapfre, cuyas acciones cedían un 0,35%.

El resto de los selectivos europeos abría la sesión bursátil de hoy en terreno mixto. En concreto, Londres cedía un 0,1%, mientras que Fráncfort, Milán y París subían un 0,5%, un 0,33% y un 0,1%, en cada caso.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,37% hasta situarse en 62,68 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un incremento del 0,44% que lo llevaba a alcanzar los 58,9 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1652 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,227%.