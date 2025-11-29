Suscribete a
Iberia no prevé retrasos ni cancelaciones pese a la actualización de software de Airbus

La compañía aérea ha emitido un comunicado ante la operación del fabricante de aviones prevista para este sábado

Airbus llama a revisar a 6.000 aviones de la familia A320 y reconoce que habrá interrupciones operativas en las aerolíneas

EP

Iberia ha anunciado que «no prevé que vaya a haber retrasos ni cancelaciones» este sábado en sus vuelos por la actualización de software de parte de la flota A320 requerida por el fabricante Airbus y obligatoria para todas las compañías del mundo que operan ... con aviones de ese modelo.

