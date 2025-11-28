Iberia lanza billetes desde 21 euros por el Black Friday: destinos, cómo comprarlos y condiciones

Iberia lanza desde este lunes 24 de noviembre una campaña que permitirá a sus clientes viajar a precios muy asequibles, desde 21 euros por trayecto, con motivo del Black Friday.

La semana del Black Friday está año tras año marcada en el ... calendario de los consumidores ya que es posible acceder a distintas ofertas. Lo que al principio quedaba limitado a la tecnología ahora se ha extendido a todo tipo de productos e incluso viajes, como los que oferta en esta ocasión la aerolínea española.

Así, muchos consumidores aprovechan estas fechas para reservar sus próximos destinos vacacionales o planificar las fiestas navideñas que serán en apenas un mes.

Iberia lanza billetes desde 21 euros por el Black Friday

En el caso de Iberia, como explica la compañía, los clientes podrán disfrutar de de billetes desde 21 euros por trayecto en una campaña que se lanza hoy y hasta el próximo día 30 de noviembre. Los viajeros podrán volar con ellos entre el 8 de enero y el 31 de mayo de 2026.

En la promoción se incluyen destinos nacionales e internacionales: vuelos en España desde 21 euros, a Europa desde 25, a Estados Unidos desde 185 euros y a Latinoamérica desde 227 euros. Son precios siempre por trayecto.

Entre los ejemplos más concretos que ofrece la compañía es posible viajar a Oviedo por 21 euros, Lisboa por 25 o París y Londres por 42 o 59 euros por trayecto, respectivamente. Asimismo, entre los destinos internacionales se encuentran Nueva York por 185 euros, Orlando desde 253 y Los Ángeles desde 258.

En cuanto a los destinos de Latinoamérica, es posible ir a Puerto Rico por 220 euros por trayecto o a Buenos Aires en turista premium desde 686 euros por trayecto. También hay destinos en Brasil o México.

La campaña que se activa hoy hasta el próximo 30 de noviembre cuenta con acceso exclusivo para los clientes registrados en Iberia.com, mientras que el resto de usuarios podrán acceder a partir de este miércoles.

Por lado, los clientes de Iberia Club, el programa de fidelización de la aerolínea pueden aprovechar también el Black Friday para adquirir sus billetes con Avios con hasta un 60% de descuento. En este caso, la promoción permite volar entre el 24 de noviembre al 25 de marzo de 2026 a más de 70 destinos.

Condiciones y requisitos de la campaña de Iberia del Black Friday Campaña del 24 al 30 de noviembre

Los usuarios registrados en Iberia.com pueden acceder desde este lunes. El resto de usuarios podrán comprar sus billetes a partir del miércoles 26

Los billetes serán válidos para volar entre el 8 de enero al 31 de mayo de 2026

Precios por trayecto: España desde 21 euros, a Europa 25 euros, a Estados Unidos desde 185 euros y a Latinoamérica desde 227 euros

Además, los clientes Iberia Club pueden adquirir vuelos con Avios con hasta un 60% de descuento

Los billetes se deben comprar en la web oficial de Iberia y en el caso de los usuarios registrados deberán incluir sus credenciales.

Iberia se suma de esta manera a la campaña del Black Friday, algo que también han hecho otras compañías aéreas. En el caso de la española, también su filial de bajo coste Iberia Express tiene ofertas por esta campaña para incentivar los viajes de final de años y comienzos de 2026.