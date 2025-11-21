Iberia Express lanza billetes desde 23 euros por el Black Friday: destinos, cómo comprarlos y condiciones

Iberia Express vuelve a unirse este año a la fiebre del Black Friday con una promoción que ofrece billetes desde solo 23 euros por trayecto a varios destinos nacionales y europeos. La aerolínea de bajo coste del grupo Iberia busca así incentivar los ... viajes de final de año y comienzos de 2026 con descuentos especiales disponibles solo por tiempo limitado.

El Black Friday, originalmente una tradición estadounidense que marca el inicio de la temporada de compras navideñas tras el Día de Acción de Gracias, se celebra en España desde hace más de una década. En 2025, las principales ofertas comienzan el viernes 28 de noviembre, aunque muchas marcas extienden sus descuentos durante toda la semana, llegando incluso al llamado 'Cyber Monday', el 2 de diciembre, centrado en promociones online.

Muchos consumidores aprovechan estas fechas para adelantar las compras navideñas, renovar el armario o adquirir artículos tecnológicos con rebajas especiales.

El Black Friday es una de las semanas más competitivas del año para el sector turístico

En este contexto de consumo, Iberia Express convierte el Black Friday en una oportunidad para quienes buscan escapadas a buen precio. Los billetes con descuento estarán disponibles desde este 25 de noviembre, con opciones para viajar hasta el 28 de febrero de 2026.

Las tarifas más económicas, desde 23 euros por trayecto, corresponden al nivel 'Express', que incluye una pieza de equipaje de mano y elección de asiento aleatoria.

Entre los destinos incluidos destacan algunos de los más populares de la aerolínea: Madrid, Sevilla, Málaga, Gran Canaria, Tenerife, Palma de Mallorca o Santiago de Compostela en el ámbito nacional, y ciudades europeas como Roma, Berlín, París, Dublín o Copenhague en el internacional. Las plazas son limitadas y están sujetas a disponibilidad, por lo que la compañía recomienda realizar la compra lo antes posible.

Destinos ofertados por Iberia Express para el Black Friday: Gran Canaria (desde 24 euros por trayecto)

Tenerife (desde 28 euros)

Mallorca (desde 17 euros)

Ibiza (desde 18 euros)

Dublín (desde 31 euros)

Copenhague (desde 36 euros)

Manchester (desde 28 euros)

Los billetes pueden adquirirse exclusivamente a través de la web oficial de Iberia Express, donde se aplicarán los descuentos de forma automática. Como suele ocurrir en este tipo de campañas, los precios promocionales no permiten cambios ni reembolsos, y el coste final puede variar según la fecha, la demanda o la ruta elegida.

Con esta acción, Iberia Express se alinea con otras aerolíneas que han hecho del Black Friday una de las semanas más competitivas del año para el sector turístico, ofreciendo a los clientes la posibilidad de planificar sus próximos viajes a precios más accesibles.