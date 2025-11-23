Suscribete a
Iberia detecta una grave filtración de datos de clientes y activa su protocolo de seguridad

La compañía reconoce que este incidente no ha comprometido las contraseñas de acceso a las cuentas y que la información bancaria completa de los usuarios permanece protegida

I. Asenjo

Iberia, que el año pasado trasportó 31,7 millones de pasajeros ,cifra récord de la aerolínea propiedad del holding hispano-británico IAG, ha informado a sus clientes en las últimas horas de un grave incidente de seguridad. Una brecha de seguridad que se ... suma a otros casos recientes en los últimos tiempos como los de Logitech, Telefónica, Bank of America o Tesla.

