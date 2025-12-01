Iberia amplía la suspensión de sus vuelos con Venezuela al menos hasta el 31 de diciembre

Iberia ha decidido ampliar hasta el 31 de diciembre la suspensión de sus vuelos a Venezuela, después de que Estados Unidos haya declarado cerrado el espacio aéreo de ese país latinoamericano.

Así lo trasladó a Servimedia un portavoz de la aerolínea, quien apuntó ... que la decisión está en línea con las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA).

Por ello, Iberia ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano, o bien solicitar el reembolso del importe del billete. Noticia Relacionada Trump sube aún más la presión a Maduro al «cerrar» el espacio aéreo de Venezuela David Alandete y Andrés GErlotti slusnys «Sólo hemos empezado a matar narcoterroristas», advierte el Pentágono La intención de la compañía es retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad a pesar de que el Gobierno de Maduro ha anunciado la suspensión de su licencia. (NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

