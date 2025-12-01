Suscribete a
Iberia amplía la suspensión de sus vuelos con Venezuela al menos hasta el 31 de diciembre

La aerolínea no retomará la actividad con el país americano hasta que «se recuperen las plenas garantías de seguridad»

Servimedia

Iberia ha decidido ampliar hasta el 31 de diciembre la suspensión de sus vuelos a Venezuela, después de que Estados Unidos haya declarado cerrado el espacio aéreo de ese país latinoamericano.

Así lo trasladó a Servimedia un portavoz de la aerolínea, quien apuntó ... que la decisión está en línea con las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA).

