Iberdrola planea una inversión histórica de 58.000 millones: EE.UU. y Reino Unido, protagonistas; y España secundaria

Iberdrola ajusta su estrategia para los próximos años, y en su nuevo plan estratégico, con el marco temporal 2025-2028, los principales mercados serán Estados Unidos y Reino Unido. De esta forma, la eléctrica relega a España a un plano secundario. ... Lo mismo sucede con las energías renovables, que pasan a ser menos importantes en su plan de inversión.

En concreto, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha anunciado este miércoles unas inversiones de 58.000 millones de euros durante el periodo 2025-2028 «para impulsar la electrificación de la economía y las nuevas necesidades de las redes eléctricas», según han señalado desde la propia energética.

Se trata de una toma de posiciones muy relevante. Durante la última década, Iberdrola ha sido uno de los actores principales en el despliegue de tecnología renovable. Ahora, sin embargo, lanza un mensaje a sus inversores sobre un cambio de tendencia: las redes —negocio regulado, y con ingresos más estables— serán lo más importante en el próximo lustro.

Una cuestión va ligada a la otra. Para que las renovables tengan un completo sentido en la economía energética de las próximas décadas, que será así, necesitan primero de una infraestructura muy sólida. Y ese es el hueco que quiere ocupar Iberdrola.

En ese sentido, además, surge la otra parte importante de su nuevo plan estratégico: los mercados donde poner el dinero. En España, por ejemplo, el plan refleja las dudas que existen en estos momentos con respecto a la retribución económica que se puede generar por el negocio de las redes. Por eso, nuestro país ha quedado relegado a un plano secundario.

Plan histórico

Estas inversiones, según explican desde la compañía, suponen un incremento del 30% respecto al periodo 2021-2024. Su presidente, Sánchez Galán, ha afirmado que este plan estratégico transforma la empresa hacia una compañía más regulada y centrada en el Reino Unido y los Estados Unidos: «Vamos a invertir 58.000 millones hasta 2028, de los que dos terceras partes irán destinados a redes de transporte y distribución, fundamentalmente en el Reino Unido y los Estados Unidos».

De los 58.000 millones de inversión, el 85% irá destinado a países con rating A dotados con marcos regulatorios estables, predecibles y atractivos, señalan desde la eléctrica que no desaprovechan la oportunidad para lanzar un recado al Gobierno español, así como al regulador.

Por países, el 65% de la inversión estará centrada en el Reino Unido y los Estados Unidos. Reino Unido se convierte en el principal destino de la inversión, con 20.000 millones de euros, seguido de los Estados Unidos, con 16.000 millones. Por detrás se encuentra la Península Ibérica, con 9.000 millones de euros, Brasil, con 7.000 millones de euros y otros países de la UE y Australia, con 5.000 millones.

Con esta estrategia, la empresa se ha fijado como objetivo que su beneficio operativo bruto (Ebitda) alcance los 18.000 millones de euros en 2028 —3.000 millones más que en 2024— siendo las redes el motor del crecimiento, ya que contribuirán en un 55% al resultado operativo. Además, el objetivo de la compañía es que el 75% del Ebitda no dependa de los precios energéticos para 2028. Asimismo, la compañía se fija un beneficio neto ajustado de 7.600 millones de euros para 2028, lo que supone 2.000 millones de euros más que en 2024.

Clave: las redes

La compañía tiene previsto invertir 37.000 millones de euros al negocio de redes: 25.000 millones estarán destinados a las redes de distribución y 12.000 millones a la red de transporte. Las inversiones van dirigidas a mercados con marcos cerrados o en negociación avanzada y que cuentan con una rentabilidad media (ROE) del 9,5%.

Al negocio renovable y clientes, la compañía tiene previsto destinar 21.000 millones de euros. De este montante, el 38% se destinará a la eólica marina; un 24%, en eólica terrestre y un 10% a almacenamiento y otro 10% a solar. El 75% de estos proyectos se encuentran ya en construcción.