Iberdrola lleva a la Justicia a Beatriz Corredor por sus palabras contra la compañía

La presidenta de Red Eléctrica acusó a la energética de no haber cumplido con todas sus obligaciones

Ambas empresas han elevado la tensión entre ellas tras el apagón de abril

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica
Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica ABC

R. M.

Iberdrola ha iniciado el proceso legal para llevar a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, a lo tribunales por las acusaciones que lanzó sobre la energética en su comparecencia en el Senado por la investigación del apagón.

Fuentes jurídicas confirman ... a ABC que Iberdrola ha enviado un escrito de conciliación a Corredor en el que le pide que se retracte de algunas manifestaciones públicas, como ha adelantado 'El Mundo'; en concreto, su última intervención en el Senado, ya que consideran que sus manifestaciones suponen un ataque a la reputación de esta compañía.

