Iberdrola lleva a la Justicia a Beatriz Corredor por sus palabras contra la compañía

Iberdrola ha iniciado el proceso legal para llevar a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, a lo tribunales por las acusaciones que lanzó sobre la energética en su comparecencia en el Senado por la investigación del apagón.

Fuentes jurídicas confirman ... a ABC que Iberdrola ha enviado un escrito de conciliación a Corredor en el que le pide que se retracte de algunas manifestaciones públicas, como ha adelantado 'El Mundo'; en concreto, su última intervención en el Senado, ya que consideran que sus manifestaciones suponen un ataque a la reputación de esta compañía.

El pasado 11 de septiembre, durante su comparecencia en el Senado, Corredor defendió la actuación de Red Eléctrica como operador del sistema e insistió en el incumplimiento de los grupos convencionales en el incidente. «La causa del apagón fue el incumplimiento por parte de los grupos convencionales de la obligación vigente de control de tensión en cuanto a la absorción de reactiva», dijo la presidenta del operador, en referencia a las centrales de generación eléctrica en manos de empresas privadas. Esta situación, ahora, se ha vuelto contradictoria puesto que la propia Red Eléctrica ha tenido que pedir de manera urgente cambios en los modos de operar la red porque, precisamente, la introducción masiva de renovables ha supuesto un problema.

