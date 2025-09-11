Suscribete a
Iberdrola se afianza en Brasil con una inversión de 1.880 millones para controlar el 83% de su filial

El año pasado la compañía presidida por Sánchez Galán se comprometió a invertir 7.000 millones en el país, gracias al entorno regulatorio favorable

El 83% de la red de distribución eléctrica está saturada y no puede conectar a nuevos clientes

Fachada de Neoenergia en Rio de Janeiro (Brasil)
Fachada de Neoenergia en Rio de Janeiro (Brasil)
Xavier Vilaltella

Madrid

Iberdrola da un paso más en su estrategia americana, centrada en el negocio de las redes eléctricas -léase, el transporte de la luz desde las centrales hasta el consumidor-, con la firma de un acuerdo para aumentar hasta el 84% su participación en su filial ... Neoenergia, la primera distribuidora de electricidad de Brasil. Concretamente, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán va a adquirir el 30,29% que posee Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), lo que eleva hasta el 84% su participación en el capital social de la empresa y la consolida como accionista mayoritario.

