Iberdrola adjudica a Siemens Gamesa otro megacontrato para su parque eólico en el Mar del Norte: 1.206 millones de euros en turbinas

Iberdrola ha marcado otro hito en la construcción del macrocomplejo eólico marino de East Anglia Hub, su mayor proyecto mundial de energía eólica marina, al adjudicar -mediante su filial británica ScottishPower- a la española Siemens Gamesa un contrato por valor de más de 1. ... 206 millones de euros para el suministro de 64 aerogeneradores para el parque East Anglia TWO.

La noticia ha sido muy bien recibida por el ejecutivo de Keir Starmer, que en su reciente Cumbre de Inversión Internacional se propuso acelerar la tramitación de proyectos de energía eólica, y en ese país no hay ninguno de las características del que tiene en marcha la compañía española.

Ubicado en aguas del aguas del Mar del Norte, el complejo East Anglia está formado por los parques East Anglia ONE North, East Anglia TWO e East Anglia THREE. Cuando estén terminados, juntos sumarán una capacidad instalada total de 2.900 MW, suficiente para abastecer a más de tres millones de hogares británicos.

«Actuando con decisión y prontitud, Reino Unido tiene la oportunidad de liderar el mundo en las industrias del futuro, trabajando en colaboración con empresas como ScottishPower y Siemens Energy, creando una verdadera seguridad energética, reduciendo las facturas de la luz y creando puestos de trabajo y cadenas de suministro», ha destacado el primer ministro británico, Keir Starmer.

Por su parte, el secretario de Energía del Gobierno británico, Ed Miliband, ha declarado que esta inversión «es un enorme voto de confianza en el creciente sector de las energías renovables del Reino Unido» y potenciará el futuro del país en energía limpia.

«Estamos convirtiendo al Reino Unido en una superpotencia de energía limpia, respaldando a la industria para que construya cadenas de suministro más limpias y globales, e impulsando la inversión en nuestro país», ha añadido.

La alianza Iberdrola-Siemens

La noticia del contrato firmado hoy no supone nada que no se supiera ya, pues desde 2021 la filial de Siemens en España es el proveedor preferente para este proyecto. Ya suministró las turbinas para el East Anglia ONE (inaugurado en 2020) y tiene adjudicadas las del East Anglia THREE y, desde hoy, el TWO.

Situado a casi 33 kilómetros de la costa de Suffolk, el parque East Anglia TWO tendrá capacidad para generar hasta 960 megavatios (MW) de electricidad ecológica, suficiente para abastecer al equivalente de casi un millón de hogares.

Las palas, de 115 metros de longitud, se fabricarán en la factoría de palas eólicas marinas de Siemens Gamesa en Hull, que emplea actualmente a unas 1.300 personas tras contratar a más de 600 nuevos empleados en el último año.

La adjudicación de este contrato, por cierto, se produce justo después de que ScottishPower anunciara que va a duplicar su inversión en Reino Unido, de 14.462 a 28.293 millones de euros entre 2024 y 2028.