IAG, matriz de Iberia, ultima su análisis para pujar por TAP, la aerolínea de bandera portuguesa

Avión de TAP
Antonio Ramírez Cerezo

Tras la fallida fusión con Air Europa, el propietario de Iberia, IAG, sigue a la caza de oportunidades para tratar de engrosar su perímetro que lidera una de las aerolíneas más potentes del mundo como es British Airways. El holding hispano-británico ... tiene ya en el horizonte la posibilidad de entrar en TAP, la aerolínea de bandera portuguesa, a la que el Gobierno luso busca socio. «Estamos analizando las condiciones del decreto aprobado por el Gobierno portugués y si tienen sentido manifestaremos nuestro interés el próximo 22 de noviembre», ha admitido este viernes el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, en una llamada con medios de comunicación, tras la presentación de resultados del grupo.

