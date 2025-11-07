IAG, matriz de Iberia, ultima su análisis para pujar por TAP, la aerolínea de bandera portuguesa

Tras la fallida fusión con Air Europa, el propietario de Iberia, IAG, sigue a la caza de oportunidades para tratar de engrosar su perímetro que lidera una de las aerolíneas más potentes del mundo como es British Airways. El holding hispano-británico ... tiene ya en el horizonte la posibilidad de entrar en TAP, la aerolínea de bandera portuguesa, a la que el Gobierno luso busca socio. «Estamos analizando las condiciones del decreto aprobado por el Gobierno portugués y si tienen sentido manifestaremos nuestro interés el próximo 22 de noviembre», ha admitido este viernes el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, en una llamada con medios de comunicación, tras la presentación de resultados del grupo.

El 22 de noviembre es la fecha límite para que los aspirantes a entrar en TAP muestren su interés por hacerse con el 49,9% de la aerolínea lusa. Enfrente, IAG tendrá rivales como Air France-KLM, que tras fracasar también en su intento de adquirir Air Europa, esta semana ha confirmado que enviará al Ejecutivo de Luis Montenegro una carta formal de manifestación de interés para tratar de acceder a TAP.

IAG, por su parte, cree que lo que tiene más sentido es que TAP se incorpore a su conglomerado, por la cercanía del 'hub' de Lisboa con el de Barajas y su conocimiento del mercado latinoamericano, un argumento que también dan por valido distintos actores del sector. Gallego ha recordado hoy que «desde un punto de vista estratégico», la operación podría resultar interesante para IAG porque TAP tiene presencia en Brasil «donde nosotros no tenemos apenas capacidad». Además, ha asegurado que su holding es la mejor plataforma para «desarrollar» a la lusa, porque su compañía «es el grupo europeo con mejor resultado».

Gallego también ha tenido palabras para Air Europa, un día después de que la aerolínea de la familia Hidalgo anunciara la entrada definitiva de Turkish en su accionariado con el 26% de los títulos. El primer espada de IAG, ha remarcado que mantendrán su inversión financiera del 20% en su rival y que no teme a la entrada de una compañía de la fortaleza de la otomana en Barajas. «Nosotros hemos competido siempre con Air Europa y seguiremos compitiendo con Turkish en el accionariado o con quien quiera asociarse«, ha aseverado.