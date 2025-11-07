IAG (Iberia) dispara su beneficio un 15,5% entre enero y septiembre hasta los 2.703 millones, pero se congela en verano

El holding hispano-británico propietario de Iberia dispara su beneficio neto un 15,5% entre enero y septiembre hasta los 2.703 millones de euros, pese a la ralentización de los flujos turísticos en verano, que le permitieron a la compañía hacer un avance mínimo. ... Durante la temporada estival, los ingresos del grupo fueron prácticamente iguales que en el año anterior (9.328 millones en 2025 vs 9.329 en 2024) y las ganancias se redujeron un 2,3% al descender a los 1.402 millones de euros, según las cuentas remitidas este viernes a la CNMV.

En IAG, sin embargo, no hay preocupación por el frenazo. La compañía dice mantener las perspectivas para el año completo «sin cambios» y asegura que las reservas para el cuarto trimestre «muestran un nivel de ingresos positivo». Estamos encaminados a conseguir otro año de crecimiento de ingresos y beneficios, progreso de márgenes y fuertes retornos para nuestros accionistas«, señala en sus cuentas. »La demanda de viajes sigue siendo fuerte. Estamos bien posicionados, con un modelo de negocio sólido, grandes marcas y una red de primera clase, mientras que somos conscientes del entorno macroeconómico y geopolítico«, añade. (Habrá ampliación).

