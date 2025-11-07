Suscribete a
IAG (Iberia) dispara su beneficio un 15,5% entre enero y septiembre hasta los 2.703 millones, pero se congela en verano

El grupo de aerolíneas asegura que la demanda de viajes sigue fuerte y no cambia sus previsiones para final de año

A321-XLR de Iberia en Barajas
A321-XLR de Iberia en Barajas REUTERS
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

El holding hispano-británico propietario de Iberia dispara su beneficio neto un 15,5% entre enero y septiembre hasta los 2.703 millones de euros, pese a la ralentización de los flujos turísticos en verano, que le permitieron a la compañía hacer un avance mínimo. ... Durante la temporada estival, los ingresos del grupo fueron prácticamente iguales que en el año anterior (9.328 millones en 2025 vs 9.329 en 2024) y las ganancias se redujeron un 2,3% al descender a los 1.402 millones de euros, según las cuentas remitidas este viernes a la CNMV.

