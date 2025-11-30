Suscribete a
La IA y la genética se fusionan en una revolución con ADN millonario

Con el impulso de prometedoras spinoff, España toma posiciones en una actividad llamada a transformar la medicina y convertirse en uno de los grandes nichos empresariales de los próximos años

Una IA predice si una mutación genética derivará en una enfermedad

Uno de los principales desafíos de estos proyectos es la disponibilidad y calidad de los datos
Laura Montero Carretero

Madrid

La inteligencia artificial está presente en nuestro día a día como comodín al que recurrir para cuestiones tan banales como sugerir la respuesta ideal a un correo electrónico que nos da pereza contestar o retocar una fotografía antes de subirla a las redes sociales, pero ... su verdadero valor reside en una capacidad asombrosa para analizar ingentes volúmenes de datos y extraer conclusiones a partir de los mismos. El campo de la genética es uno de los principales beneficiados de esta cualidad, que promete revolucionar tanto el diagnóstico de enfermedades como la identificación de tratamientos personalizados que ofrezcan una mayor efectividad.

