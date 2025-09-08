La IA entra en liza en la batalla contra la contaminación acústica

La contaminación acústica es el segundo factor ambiental más perjudicial para la salud en Europa, solo superado por la contaminación del aire, según la Organización Mundial de la Salud. «En contra de lo que la mayoría de la población piensa, la exposición prolongada al ruido ambiental ... no es simplemente una cuestión de molestia, sino que se trata de un problema de salud pública», comienza por resaltar Antonio Pedrero González, profesor titular en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Los efectos del ruido ambiental sobre las personas son diversos, incluyendo estrés, dificultad de concentración, trastornos del sueño, alteraciones metabólicas, hipertensión y problemas cardiovasculares. «Normalmente, la severidad de los efectos depende directamente de los niveles sonoros a los que está sometida la persona; cuanto más alto es el nivel sonoro, mayor probabilidad de sufrir efectos graves», aclara el también presidente de la Sociedad Española de Acústica.

Para reflejar la magnitud del problema Pedrero menciona los datos de afección que ha publicado la Agencia Europea del Medio Ambiente. Según este organismo, el 20% de la población europea (una de cada cinco personas) vive en zonas en las que los niveles de ruido se consideran perjudiciales para la salud. «Unos 22 millones de ciudadanos de la UE se consideran gravemente molestos por el ruido ambiental; más de 6 millones de personas padecen trastornos del sueño; al año se producen unas 48.000 cardiopatías debidas al ruido ambiental y unas 12.000 muertes prematuras por esta causa».

Herramienta valiosa

Tal y como recuerda el docente, los niveles sonoros ambientales son más elevados en las proximidades de las zonas industriales y de las grandes infraestructuras de transporte (aeropuertos, líneas férreas, autopistas, etc.). Sin embargo, proporcionalmente, afectan a un número pequeño de personas en comparación con el número de personas afectadas por el ruido producido por el tráfico rodado en zonas residenciales de las ciudades. «La IA se está mostrando como una herramienta muy valiosa para la prevención y la gestión del ruido ambiental», resalta Pedrero. No tiene dudas de que las herramientas que se están desarrollando en este campo con la IA será clave en la gestión y el control del ruido ambiental en todos los ámbitos. No obstante, la mayoría de las aplicaciones se tratan de proyectos piloto o proyectos de reciente implantación por lo que, «aunque los resultados preliminares son muy prometedores, tendremos que esperar unos años para valorar correctamente su eficacia», añade.

En este contexto, el centro tecnológico especializado en TIC, ITI, y en colaboración con el Puerto de Valencia, ha desarrollado el proyecto Soroll-IA, una solución para crear una base de datos de audios genéricos en el entorno portuario para identificar los niveles de contaminación acústica y mitigar sus efectos. «Estos datos permiten entrenar sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar, clasificar y localizar fuentes de ruido», indica Pedro Zuccarello, director de la línea de I+D Audio and Neuromorphic Processing de ITI. Esto abre la puerta a aplicaciones muy útiles e interesantes entre las cuales está las de identificar qué máquinas o actividades generan más ruido, monitorizar anomalías sonoras que anticipan averías, «o incluso elaborar mapas sonoros que describen el paisaje acústico de una determinada zona», matiza. Zuccarello recuerda que los datos no son un fin en sí mismos, «sino el punto de partida para crear, elaborar y desarrollar tecnologías de monitorización de ruido». A partir de esta monitorización los agentes correspondientes pueden establecer medidas de control y protección para los casos en que la contaminación acústica sea considerada un problema.

Identificando los puntos calientes Mediante IA se pueden generar mapas de ruido a partir de sensores distribuidos por la ciudad, pero además se puede aprovechar la información sonora captada por cualquier dispositivo IoT, incluso por los dispositivos móviles de los ciudadanos. «Los datos se agregan y se procesan utilizando modelos de aprendizaje automático para generar mapas de ruido en tiempo real, permitiendo identificar puntos calientes de ruido. Además de mejorar la precisión de los mapas de ruido tradicionales, este enfoque de 'crowdsourcing' involucra a los ciudadanos en la monitorización del ruido, lo que contribuye a la concienciación de la población sobre este problema», explica Antonio Pedrero González, presidente de la Sociedad Española de Acústica y docente de la UPM.

Uno de los aportes más interesantes del proyecto es que se puede proteger la salud de los trabajadores y de las personas que se encuentren en los alrededores de las instalaciones. «Gracias a las técnicas modernas de análisis de sonido mediante IA, ahora es posible distinguir entre el ruido de un barco, una grúa, un generador eléctrico, un camión, etc. Esto permite actuar sobre la fuente concreta diseñando medidas de mitigación mucho más efectivas», resalta el director. Además, este tipo de sistemas pueden realizar el análisis de los sonidos en tiempo real, «lo que permite actuar rápidamente en caso de que se detecten picos de ruido fuera de los estándares recomendados para la salud», puntualiza. De esta manera, los sistemas inteligentes de análisis de sonidos en tiempo real basados en IA ayudan a proteger la salud auditiva y reducir el estrés acústico tanto de los trabajadores industriales como de la población que vive en las zonas cercanas.

Desde ITI trabajan en estos temas desde 2022 de forma y la idea es seguir ampliando la base de datos incorporando nuevos entornos y contextos sonoros. Además de la captura de sonidos, «en el último año hemos entrenado una librería de modelos de IA con datos propios. Esto nos permite independizarnos de terceras fuentes y, sobre todo, evitar problemas legales con la propiedad de los datos. Así como también, hemos desplegado estos modelos para su funcionamiento en tiempo real dentro del entorno industrial-portuario», explica Pedro Zuccarello. Han empezado en el entorno portuario, pero siguen trabajando para que estas tecnologías tengan impacto en las fábricas, el sector logístico, las biofábricas, los entornos urbanos y medioambientales. «Hay mucho potencial y mucho trabajo por delante», avisa.

Ruido submarino

La IA también mejora la capacidad de identificar las fuentes sonoras en mares y océanos y en este campo están trabajando Loro Parque Fundación junto con el Gobierno de Canarias, a través del programa de investigación medioambiental cambio, que arrancó en 2019. El objetivo es estudiar el cambio climático, la acidificación oceánica y sus efectos en la biodiversidad marina y terrestre del archipiélago y desde un inicio se ha trabajado para establecer una red de monitorización de parámetros clave vinculados al cambio climático, la contaminación acústica submarina y su impacto en la biodiversidad. «En 2019 se instalaron dos boyas que se han establecido como dos estaciones permanentes de estudio. Y en el año 22 iniciamos otro proyecto donde se trabaja el ruido relacionado con el paisaje sonoro dentro del espacios protegidos», explica Javier Almunia, director de Loro Parque y coordinador de cambio. Estas boyas envían datos cada diez minutos del ruido, de la energía acústica en las distintas frecuencias y con toda esta información se está aplicando la IA. «Nos hemos dado cuenta de que hay indicadores que no nos sirven para los mismos mares, varían mucho en función de donde estemos. Estamos entrenando la IA para identificar esos sonidos. Y una vez que se pueda hacer una caracterización del sonido, se va a poder cuantificar el impacto», aclara Almunia. Y lo más importante, también tomar medidas que puedan mitigar dicho impacto, como puede ser la limitación de horarios para determinadas actividades, así como su ordenación.

De momento están trabajando en la herramienta que permite de forma manual hacer la caracterización y todavía tienen que acumular muchos datos etiquetados. «En un año ya habrá una herramienta para detectar pasos de pequeñas embarcaciones y separarlos de sonidos naturales», avanza.

El coordinador del proyecto recuerda que una de las grandes preocupaciones es el impacto de la contaminación acústica submarina en el hábitat de los animales, el cual puede verse obligado a cambiar. «Afecta sobre todo en especies en peligro de extinción y también hay sospechas de que puede afectar a especies de interés pesquero y puede tener impacto económico», añade. Los hidrófonos utilizados generan muchísima información, inabarcable para una persona, y de esta forma se multiplica la capacidad de los investigadores. «Es una revolución en la acústica marina y terrestre», resalta Javier Almunia.

Un proyecto piloto detecta con cámaras acústicas e IA a los vehículos que superen el umbral permitido

Otro de los campos en los que se espera que la IA permita reducir la contaminación acústica es en las ciudades. En Barcelona, el 85% del ruido que se genera procede de la movilidad, según datos del Ayuntamiento. Por ello, el pasado mes de febrero se lanzó una convocatoria internacional con el objetivo de reducir la contaminación acústica y en los próximos meses se aplicarán los dos proyectos pilotos ganadores de la iniciativa.

Detectores

El primer proyecto es de la empresa holandesa Sorama BV. Su sistema «Loud Vehicle Detection» utiliza cámaras acústicas e IA para detectar, localizar e identificar vehículos que superen el umbral de ruido establecido. El sistema recoge datos en tiempo real y los muestra en paneles LED para fomentar un cambio de comportamiento. El otro proyecto, Traffic-Noise, de las empresas españolas Bettair y Trafficnow, ofrece una plataforma integrada que analiza y correlaciona en tiempo real el ruido y el tráfico urbano, combinando sensores acústicos de alta precisión, sistemas de visión artificial avanzada y algoritmos predictivos impulsados por IA. La solución identifica las fuentes de ruido, anticipa eventos críticos y ayuda a evaluar el impacto de las políticas de movilidad sostenible para mejorar la planificación urbana.