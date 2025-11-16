Suscribete a
La IA alimenta el acelerón de la restauración de marca

La digitalización y la apuesta tecnológica se han convertido en factores clave para el desarrollo de una actividad que ha crecido un 46,9% en el último lustro

El sector de la restauración amplía su menú sostenible

Fernando Pérez

En un contexto complejo en el que los nuevos hábitos de consumo y el papel de la tecnología como plato fuerte de la eficiencia son factores decisivos, la restauración de marca sigue ganando peso en el menú de preferencias de los consumidores. Esta actividad, ... que engloba a los negocios de hostelería y gastronomía que operan bajo una enseña centralizada y un modelo de negocio estandarizado, acumula desde 2019 un crecimiento del 46,9% en el gasto, muy por encima del 5,7% que suman los negocios independientes. En lo que va de curso, el comportamiento de los establecimientos de restauración de marca también ha sido más dinámico, con un alza de los ingresos del 5,1% (frente al 0,9% del reto de operadores), alcanzando ya una cuota de mercado del 31,1%, según recoge el 'Observatorio de la Restauración de Marca 2025–2026', elaborado por Marcas de Restauración en colaboración con KPMG y Circana y presentado esta misma semana en Madrid.

