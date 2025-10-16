Suscribete a
TRAS EL ANUNCIO MUNDIAL DE DESPIDOS

La huella de Nestlé en España: más de 4.000 empleados y 2.500 millones de negocio

El centro de producción de La Penilla de Cayón (Cantabria), el más grande del país, acaba de invertir 5 millones en su fábrica de chocolate

La fabada, el tomate frito, alimentos para mascotas, bebidas infantiles… el gigante de la distribución tiene una gran presencia en España

Fábrica de Cantabria
Raúl Masa

El nuevo plan estratégico de Nestlé, el gigante mundial de la alimentación conocido tradicionalmente por sus chocolates, contempla un ajuste de plantilla de 16.000 empleados de cara a los próximos dos años. A nivel global, la empresa emplea a más de 270. ... 000 personas, de las que 4.060 desarrollan su labor en España.

Descarga la app