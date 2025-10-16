La huella de Nestlé en España: más de 4.000 empleados y 2.500 millones de negocio

El nuevo plan estratégico de Nestlé, el gigante mundial de la alimentación conocido tradicionalmente por sus chocolates, contempla un ajuste de plantilla de 16.000 empleados de cara a los próximos dos años. A nivel global, la empresa emplea a más de 270. ... 000 personas, de las que 4.060 desarrollan su labor en España.

Por el momento, según explican fuentes oficiales de la compañía en España, no saben el impacto que tendrá en nuestra región este ajuste de plantilla. La composición en estos momentos es de más de 2.600 personas en fábricas y centros de producción, y cerca de 1.000 personas en los servicios centrales y trabajos de administración.

Las oficinas centrales de Nestlé España están en Esplugues de Llobregat (Barcelona), aunque la gran enseña de la compañía está en La Penilla de Cayón (Cantabria), donde emplea a más de 900 personas en su principal centro de producción donde elaboran harinas infantiles, cacao soluble, chocolates, leche en polvo y obleas refrigeradas.

Recientemente, la empresa ha invertido 5,5 millones de euros en este centro para automatizar el sistema de envasado con el fin de elaborar multipacks de tabletas de chocolate sin plástico. Con un volumen global de fabricación de unas 86.000 toneladas en 2024, el 48% de su producción anual de este centro se exporta a Europa –países como Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Grecia y Portugal, entre otros–, así como a Oriente Medio.

El otro gran centro de producción, el de Gerona, emplea a más de 800 empleados y tiene una gran especialización en el café, tanto soluble como en cápsulas. Esta fábrica es el auténtico enemigo de Morfeo en suelo español.

Por volumen de empleados, sus dos embotelladoras de agua Viladrau (Gerona) y Herrera del Duque (Badajoz), donde Nestlé tiene una fuerte presencia, suman cerca de 400 empleados. Se trata de un negocio que cada vez tiene más fuerza.

Diversificación del negocio

Nestlé tiene en España una amplia huella geográfica, pero también una diversificación de negocio bastante importante. Por ejemplo, en Castellbisbal (Barcelona) tiene un centro de producción que está especializado en alimentos para mascotas, uno de los segmentos donde la compañía ha puesto el ojo por los importantes cambios que se están dando en la sociedad.

Otro de los negocios que siempre han tenido mucha implantación es el de los platos preparados, y aquí hay un referente por excelencia: la fabada. El centro de producción de Gijón se encarga de los elaborados que tanta fama han dado a la compañía.

También en Extremadura, en Miajadas, fabrican la salsa de tomate Solís, en un centro de producción que cuenta con casi un centenar de personas. En Sebares (Asturias), donde cuenta con más de 150 empleados, tiene un centro de producción de purés de frutas y zumos infantiles, en el claro ejemplo de una diversificación territorial y de negocio.