Hoteles, bares y restaurantes funcionaron a pleno pulmón durante el apagón: «Anotamos la cuenta de la gente que no podía pagar»

Lejos de asustar a los españoles, el apagón masivo producido el lunes llenó las calles de España y miles de ciudadanos aprovecharon para encontrar cobijo en bares y restaurantes, ante la imposibilidad también de cocinar alimentos por la falta de electricidad. Fueron algunos hosteleros los que decidieron cerrar la persiana por el grave suceso, pero otros muchos lograron hacer el agosto y llenar las terrazas. «Cocinamos con fogones como pudimos y dimos de comer a los turistas que se quedaron tirados. Nosotros estamos a las duras y a las maduras», presume el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

Y eso a pesar de los problemas operativos que provocaron la caída de los terminales de pago y la imposibilidad de muchas cocinas de encender los fuegos por ser eléctricos. De hecho, Álvarez Almeida asegura que en días como el de ayer fueron los establecimientos menos digitalizados «los que dieron el do de pecho». «Los que tenían cocinas de inducción no podían cocinar, pero los de gas sí». A la hora de cobrar, la única opción era el «denostado» efectivo, que muchos no pudieron usar por estar los cajeros inoperativos. De hecho, el representante de los hosteleros, dueño de un bar, dice tener hoy notas de crédito de clientes «porque anotamos a la gente que no podía pagar». Ahora asegura tener «plena confianza» en que esos clientes vuelvan al establecimiento y abonen sus cuentas pendientes.

La preocupación de bares y restaurantes ayer, relata Álvarez Almeida, no era «lo que íbamos a dejar de facturar» sino la de salvar el género y que las neveras no se estropeasen. Por fortuna, relata, el suceso se produjo un lunes, cuando las existencias son mucho menores tras las ventas del fin de semana, y de forma general no se lamentaron graves pérdidas de alimentos. Respecto a las bebidas, estas pudieron aguantar frías hasta avanzada la tarde, y otros fueron a comprar hielo a las gasolineras para enfriarlas.

«Los que abrieron vendieron más que otro lunes normal; lo que hubo fue un caos de organización porque en los aseos había que ir a comprar velas para ponerlas en los baños y los equipos saltaban y pitaban y las alarmas se desconectaban, pero en ese caos el sector resurgió y estuvo al lado de la sociedad en el momento que lo necesitaba», relata el empresario.

El sector todavía no hace un cálculo del impacto económico que supuso el apagón, pero incide en que hay que elaborar un protocolo de actuación con el Gobierno ante emergencias como la de ayer, «para que cuando pasen estas cosas todos estemos un poco más coordinados».

Sin incidencias en hoteles

Igual de implicados estuvieron ayer los hoteles, que acogieron a miles de pasajeros que se quedaron en tierra por la parálisis del ferrocarril en toda España. Buena parte de la planta hotelera española cuenta con generadores que les permite seguir prestando servicio con normalidad durante al menos ocho horas aún cuando sucede una emergencia de este calibre. «Solo hubo problemas puntuales con las llaves», relata el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, a este periódico. «El trabajo de ayer es el reflejo de de un sector serio que cuenta con instalaciones preparadas para este tipo de eventos», añade.

Perelli también destaca el trabajo de los empleados del sector que ampliaron turnos «para que el efecto para los clientes fuera el menor posible». Hoy los hoteles se encontraban ya plenamente operativos y se revisaban posibles daños técnicos por la caída eléctrica en las instalaciones.