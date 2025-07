Los hoteles acogen la tecnología para adelgazar el desperdicio alimentario

Cada segundo se tiran en el planeta más de 79 toneladas de comida, más de 2.500 millones de toneladas al año. En España, el sector de la hostelería es responsable del 5% del desperdicio alimentario, según los últimos datos publicados por Eurostat del ... 2024.

El porcentaje aumenta en los hoteles, sobre todo donde hay bufé. Según un estudio del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) de 2023, el tanto por ciento que se podía desperdiciar podía estar entre el 10 y el 15%.

Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del ITH, explica que la cifra de desperdicio en un bufé «depende mucho del tipo de cliente, si son familias, si hay niños, la nacionalidad de los turistas…».

En enero de este año ha entrado en vigor la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario en España, una normativa que afecta a hoteles, restaurantes y establecimientos que gestionan alimentos. Detalla Carrillo que el cambio legal implica la obligación de reutilizar los alimentos «para consumo humano a través de alguna ONG o mediante algún tipo de entidad que haga recircular este desperdicio». «Si no existen medios logísticos o no hay entidades colaboradoras en las proximidades, entonces se puede utilizar para uso animal o para transformarlo en compostaje», añade.

La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una aliada de los hoteles para erradicar el desperdicio alimentario, aunque no resulta sencillo. «Para hacer previsiones de alimentos y cantidades —indica el director general del Instituto Tecnológico Hotelero— se precisan muchos datos y conocimiento del cliente para saber condicionantes como la nacionalidad y los gustos. No es lo mismo un británico, un belga o un alemán». La aplicación de la IA es más operativa en el pesaje y la monitorización en tiempo real en un bufé de qué se pone, lo que hay y lo que vuelve. «Esto se hace con cámaras, que reconocen los alimentos. La inteligencia artificial gestiona lo que hay que reponer», señala Carillo de Albornoz.

Hostelería #PorElClima es una iniciativa alentada por Ecodes junto a Coca-Cola que persigue involucrar al sector hostelero en la lucha contra el cambio climático. Para ello se anima a empresas y profesionales a tomar medidas concretas para limitar la huella de carbono, fomentar el uso de energías renovables, minimizar el desperdicio de alimentos y adoptar prácticas más sostenibles en sus operaciones.

Ana Mastral, de Ecodes y responsable del proyecto, comenta que restaurantes, bares y hoteles tienen procesos similares: «Hay cuatro espacios y cuatro momentos que deben tenerse en cuenta para evitar el desperdicio. El primero, la compra del producto depende de una buena organización, si es menú o carta. La previsión debe hacerse teniendo en cuenta los consumos anteriores. El segundo, el almacén. Debes conocer muy bien lo que tienes, organizar por fechas de compra y de caducidad».

«El tercer espacio que hay que considerar es la propia cocina —dice—. Según cómo se utilice el producto, cómo lo cortes (las carnes), qué partes empleas (las peladuras) y cómo lo cocinas se evita mucho desperdicio. Y luego está la sala, el lugar donde menos se puede actuar porque cuando se saca el plato y lo pones en la mesa ya depende del cliente. Lo que debe hacerse es ofrecer activamente al comensal que se lleve lo que sobra en un táper».

La norma puesta en marcha este año ha marcado un antes y un después en la lucha contra el desperdicio

Muchos establecimientos hoteleros se han adherido en algún momento a Hostelería #PorElClima, como Vincci Hoteles, que realizan compost con los residuos orgánicos en sus centros.

Too Good To Go, presente en España desde septiembre de 2018, cuenta con una comunidad de más de 9 millones de usuarios y más de 20.000 establecimientos que cada día rescatan comida mediante la aplicación. En estos siete años de vida, han salvado más de 28,6 millones de packs, lo que equivale a más de 28.600 toneladas de alimentos que no se han desperdiciado.

El proceso de esta aplicación es sencillo, según explica Carlos García Padilla, responsable de comunicación para España: «Conectamos a los usuarios con todo tipo de establecimientos, desde hoteles, restaurantes hasta supermercados, panaderías, fruterías, todo tipo de negocio de alimentación, que venden paquetes sorpresas con su excedente diario de comida a un precio mucho más reducido. Evitamos que la comida que sobra al final del día se desperdicie».

«El usuario entra en la aplicación, que es totalmente gratuita, que le muestra los establecimientos que tiene a su alrededor con packs disponibles para salvar. Elige, reserva, paga y lo recoge», subraya García Padilla.

El campo de acción incluye el sector hotelero, declara García: «Trabajamos con 450 hoteles repartidos por todo el territorio nacional, entre los que se encuentran cadenas como Meliá, NH, Ilunion, Barceló, B&B, Vincci, Hilton, entre otras. En este ámbito se han podido salvar más de 500.000 packs con el excedente de comida de sus servicios de bufé a través de la app, lo que equivale a haber evitado el desperdicio de más de 500 toneladas de alimentos».

«Además, con ello se ha impedido la emisión de más de 1.350 toneladas de CO2e, el equivalente a las emisiones producidas al dar la vuelta al mundo en avión 235 veces», apunta el responsable de comunicación de esta compañía.

Evidentemente no siempre es posible concertar la entrega comida sobrante con alguna organización. La compañía española Grupo Piñero apuesta por la biodigestión para el autoconsumo energético en Cayo Levantado Resort (República Dominicana). Este innovador microdigestor gestiona la totalidad de los residuos orgánicos que se producen.

Los restos son convertidos, gracias a procesos naturales, en energía y fertilizantes orgánicos, símbolo del compromiso con la sostenibilidad medioambiental, lo que evidencia el compromiso de la cadena hotelera por la sostenibilidad medioambiental.

Hasta que se instaló el biodigestor, la gestión ambiental del proyecto hotelero resultaba complicada: como se trata de una pequeña isla, todos los residuos orgánicos debían ser trasladados a Santa Bárbara de Samaná para su vertido controlado. Esta acción acarreaba importantes costes ambientales y económicos. El proyecto resuelve el desafío al tiempo que implementa el potencial energético para consumo del propio hotel.

La planta de digestión anaerobia, basada en la tecnología SmallBiogas, ha sido desarrollada por la empresa española Genia Bioenergy. En el biodigestor, las bacterias sin oxígeno degradan la materia orgánica hasta formar biogás y fertilizantes orgánicos para abono de los jardines del resort. El gas obtenido, unos 42.000N metros cúbicos/año, es utilizado para alimentar un microgenerador que produce energía térmica y electricidad para el autoconsumo del complejo turístico.

Con este microdigestor, los desechos de las cocinas y restaurantes junto a los restos de poda de los jardines y espacios verdes, así como los lodos de las depuradoras, protagonizan la transformación de residuos a subproductos que proporcionan energía y fertilizantes de origen renovable. Se reduce así la huella de carbono y se da vida al ciclo de economía circular. Un viaje hacia la sostenibilidad que el sector hotelero ha emprendido con decisión con el apoyo de la tecnología.