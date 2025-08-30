Suscribete a
ABC Premium

Hacienda traslada a la Autoridad Fiscal una lista de razones para aplazar los Presupuestos de 2026

Se ampara en la incertidumbre de la situación económica y en factores como los aranceles, la dana o el incremento del gasto en defensa

El PP registra una iniciativa para instar a Sánchez a presentar los Presupuestos

El Gobierno aprobará el martes la condonación de 85.000 millones de deuda a las comunidades autónomas

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto en Sevilla
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto en Sevilla juan flores
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Han pasado ya dos meses del momento en que por tercer año consecutivo el Gobierno ignoró la disposición de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le obliga a presentar el techo de gasto y la senda de consolidación fiscal antes del 30 de junio ... de cada año. el hito con el que se debería activar el trámite para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app