Hacienda rompe con el cupo catalán de ERC y pone límites al alcance de la financiación singular

Durante dos largos años el Ministerio de Hacienda ha dejado que fueran la Generalitat y ERC los intérpretes de los sucesivos documentos que se han venido firmando por las tres partes para el despliegue de lo que unos han bautizado eufemísticamente como la financiación singular ... y otros como el cupo catalán. Hacienda ha dejado crecer el relato de la autonomía fiscal de Cataluña sin matizarlo más que en ocasiones muy contadas. Este escenario ha empezado a cambiar este viernes.

El encargado de hacerlo ha sido el secretario de Estado de Hacienda y número dos del Ministerio, Jesús Gascón, al que María Jesús Montero ha encomendado la definición técnica de la propuesta de reforma del sistema de financiación del Gobierno y la peliaguda negociación con la Generalitat y ERC. «Si hablamos del IRPF y la pregunta es: ¿Su delegación puede ser incondicionada e ilimitada como es hizo con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales? (uno de los impuestos cuya gestión el Estado cedió de forma íntegra en su día a las comunidades autónomas) Mi opinión es que no», ha subrayado en su discurso de clausura del XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que se ha celebrado entre el jueves y el viernes en Salamanca.

El número dos de Hacienda ha ratificado la existencia de discrepancias de enfoque con ERC respecto al alcance de las reformas a llevar a cabo para el despliegue de la Hacienda catalana propia, como ya revelara el propio Oriol Junqueras en la presentación de la proposición de ley que registró en el Congreso el pasado mes de septiembre, y ha confirmado como avanzó ABC que el Gobierno trabaja en un modelo alternativo de gestión integrada y delegación de competencias limitada y condicionada.

La propuesta de Hacienda perfilada por Jesús Gascón señala dos campos básicos de avance para ampliar el perímetro de competencias de la Generalitat. Por un lado se habilitaría a la administración tributaria de Cataluña para poder ejecutar el control de las deducciones fiscales en el IRPF aprobadas por el Parlamento catalán y que únicamente estás operativas en su territorio, que ahora controla también la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El segundo campo de avance concreto afectaría al flujo de recursos del sistema de financiación que llegan a Cataluña. En la actualidad los ingresos asociados a la cesta de impuestos del sistema de financiación (IRPF, IVA e impuestos especiales) llegan a la caja de las comunidades autónomas en forma de entregas a cuenta, cuya cuantía está predeterminada y luego se ajusta dos años después según establece el actual modelo de financiación.

Lo que plantea Hacienda es un esquema más directo, que se aplicaría en principio a las retenciones de IRPF de los cuatro millones de contribuyentes que residen en Cataluña. Una vez validadas esas retenciones, en lugar de ingresarse en el Tesoro y transferirse a una cuenta de la Generalitat en función del calendario establecido como sucede ahora, se ingresarían de forma directa en una cuenta de la Generalitat sin pasar antes por la caja del Estado.

En ambos casos estos avances podrían ser requeridos por el resto de comunidades autónomas que quisieran solicitarlos. El acuerdo de la Comisión Bilateral del pasado mes de julio establecía que esto sucediera a partir del año que viene, pero ese 'timing' parece incompatible con el hecho de que ambas soluciones requieren de la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y que lo más sensato sería acometerlos dentro de la reforma del modelo de financiación que parece complicado de resolver en un periodo tan corto de tiempo.

