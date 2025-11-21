Hacienda ofrece a Illa aumentar los ingresos por IRPF e IVA que recibe Cataluña

El Ministerio de Hacienda ha ofrecido al gobierno de Salvador Illa incrementar la participación que la Generalitat tiene en los ingresos que se generan en su territorio por los dos grandes impuestos del sistema tributario, el IVA y el Impuesto sobre la Renta, como ... fórmula para reconocer la singularidad de Cataluña en el futuro sistema de financiación autonómica y para resolver la supuesta insuficiencia financiera que las autoridades catalanas denuncian que sufren por el ejercicio de competencias cedidas por el Estado, según han referido a ABC fuentes conocedoras de los contenidos de la negociación bilateral.

El alcance de esa mayor participación está por definir y dependerá, según las fuentes de ambos flancos de la negociación consultadas, de la valoración que se haga del coste real para la Generalitat de las competencias asumidas por Cataluña más allá del perímetro compartido con el resto de comunidades autónomas de régimen común.

La definición de ese inventario de atribuciones propias está también en cima de la mesa de negociación y, sobre el papel, incluirá asuntos como la gestión compartida de la red de cercanías de Cataluña (Rodalies), los Mossos d'Esquadra, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social -cedida desde 2010- o de política penitenciaria. El plan conjunto trazado por el Ministerio de Hacienda y la Generalitat pasa por justificar esa mayor participación de Cataluña en la tarta de los grandes impuestos estatales por el coste adicional para la Generalitat de las mayores competencias que asume respecto a otras comunidades autónomas de régimen común. De este modo, entienden, se reconoce la singularidad de Cataluña sin caer en ninguna discriminación objetiva respecto a otras comunidades autónomas, que podrían reclamar el mismo trato fiscal en el momento en que asumieran la gestión de un perímetro similar de competencias.

Una cesta más grande

En la Generalitat dan por hecho que la negociación abierta con Hacienda respecto al modelo de financiación desembocará en un mayor flujo de ingresos hacia Cataluña. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió el lunes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el modelo que está perfilando el Ministerio de Hacienda aspira a una mayor corresponsabilidad fiscal, pero aclaró también que esto no significará la creación de ningún nuevo impuesto para alimentar las arcas regionales.

Sí se prevé la inclusión en el nuevo modelo de figuras ya existentes cuya recaudación va a las autonomías, pero que no forman parte del sistema. En la reunión del Consejo de Política Fiscal se habló del impuesto a la banca, pero también se especula con la posibilidad de incluir el Impuesto de Patrimonio, que no se incluyó en 2009 porque el Gobierno Zapatero acababa de derogarlo pero que se entiende que debe formar parte de la cesta de impuestos a partir de la cual se mide la capacidad tributaria de las comunidades autónomas.

La verdadera negociación se juega no obstante en torno al IRPF y el IVA. El Ministerio ya ha dejado claro a la Generalitat y a ERC que descarta de plano la cesión del 100% de la recaudación del IRPF, pero según las fuentes consultadas sí ha deslizado la opción de que se pueda ceder un porcentaje mayor del impuesto -actualmente las CC.AA. tienen cedido el 50%, con capacidad normativa y de modular su recaudación- siempre que esa cesión esté sustentada por la necesidad de dar cobertura a gasto asociados a lo que se denominan competencias no homogéneas, ya que las homogéneas ya están cubiertas con el porcentaje actual de cesión.

Hacienda ya ha dicho en público, además, que su intención es agilizar el sistema por el que las comunidades autónomas reciben la recaudación que les corresponde del IRPF. Hoy se abona en forma de entregas a cuenta que se calculan de antemano, pero el Ministerio aspira a que se transfiera de forma automática a las CC.AA. para evitar el decalaje actual que hace que los ingresos totales a los que tienen derecho no se reciban hasta dos años más tarde.

Caso aparte es el IVA. Hacienda ha trasladado a la Generalitat su disposición a cambiar el criterio actual con el que el sistema de financiación determina el reparto entre las autonomías del 50% del IVA que les corresponde y dar cumplimiento a lo acordado en su día por PSC y ERC para que la Generalitat pueda quedarse con la mitad del IVA que ingresen en Hacienda las pymes domiciliadas en Cataluña.

El esquema determina el reparto del IVA en función del peso que cada autonomía tiene en el consumo nacional total en cada ejercicio, un cálculo que hace el INE y que otorga a Cataluña el 19,87% de la tarta autonómica del impuesto, con una tendencia decreciente por el cada vez mayor peso de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, según los datos oficiales de Hacienda, las empresas domiciliadas en Cataluña, la mayoría pymes, ingresan el 21,85% de las cuotas pagadas por IVA. Cambiar el criterio podría proporcionar a la Generalitat entre 500 y 700 millones de euros más al año de la recaudación del IVA, en función del peso real que la pymes tengan en la totalidad de las cuotas ingresadas en Cataluña.

Tasar el coste de la singularidad

«Lo que hay que hacer es calcular bien el coste que el ejercicio de las competencias que hemos asumido tiene para los catalanes y consignar de forma transparente en el nuevo modelo las vías a través de las que el Estado las va a financiar de forma suficiente», explicaba hace unas semanas a ABC un alto cargo del área económica de la Generalitat. El último informe de Fedea sobre la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2023 revela que además de los fondos que le corresponden para atender los servicios básicos Cataluña recibió ese año del sistema algo más de 3.500 millones de euros del sistema para la financiación de competencias singulares.

La negociación entre Hacienda y la Generalitat pretende reevaluar la adecuación de esa cuantía a los costes reales que el ejercicio de esas competencias tiene para la Generalitat y, además, meter a través del sistema toda una serie de transferencias que a día de hoy se hacen a través de los Presupuestos. Este año, sin ir más lejos, hay previstas transferencias específicas a la Generalitat de Cataluña por valor de más de 1.700 millones de euros.

Según el esquema que se está negociando el resultado de esos cálculos marcará una especie de estimación de la infrafinanciación actual de Cataluña y determinará los recursos extra que el futuro sistema de financiación dará a Cataluña.