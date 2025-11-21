Suscribete a
Hacienda ofrece a Illa aumentar los ingresos por IRPF e IVA que recibe Cataluña

La hoja de ruta conjunta es justificar esa mayor participación en la tarta de los grandes impuestos del Estado por las mayores competencias que asume

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa EFE
El Ministerio de Hacienda ha ofrecido al gobierno de Salvador Illa incrementar la participación que la Generalitat tiene en los ingresos que se generan en su territorio por los dos grandes impuestos del sistema tributario, el IVA y el Impuesto sobre la Renta, como ... fórmula para reconocer la singularidad de Cataluña en el futuro sistema de financiación autonómica y para resolver la supuesta insuficiencia financiera que las autoridades catalanas denuncian que sufren por el ejercicio de competencias cedidas por el Estado, según han referido a ABC fuentes conocedoras de los contenidos de la negociación bilateral.

