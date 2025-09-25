Suscribete a
Hacienda ignora siete obligaciones legales y fuerza a las autonomías a presupuestar a ciegas

Deja a gobiernos autonómicos y locales sin información crítica para planificar sus cuentas como los objetivos de déficit o la evolución de grandes capítulos de gasto

El Gobierno allana el camino a los presupuestos con una revisión al alza del PIB

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el hemiciclo
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el hemiciclo
Bruno Pérez

Las dificultades parlamentarias del Gobierno y su resistencia a exponerse a un revés político de consecuencias imprevisibles no solo amenazan con dejarle sin Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo sino que también están dificultando la tarea a los gobiernos autonómicos y ... municipales, obligados a perfilar sus cuentas públicas sin disponer de información básica para hacerlo con la precisión que sería aconsejable.

