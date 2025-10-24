Suscribete a
ABC Premium

Hacienda desvela que España podría recuperar la millonaria factura pagada por los aranceles de Trump

La consejera de Hacienda en Washington señala que hay un proceso abierto en el Supremo de EE.UU. que podría obligar a la devolución de esas cargas

La Casa Blanca estudia castigos comerciales a España al margen de la UE

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
El presidente de los EE.UU., Donald Trump, presenta la tabla de aranceles el llamado 'Día de la Liberación'
El presidente de los EE.UU., Donald Trump, presenta la tabla de aranceles el llamado 'Día de la Liberación' ABC
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Salamanca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La millonaria factura para las empresas españolas con intereses en Estados Unidos del castigo comercial en forma de aranceles impuesto por la Administración Trump a la Unión Europea, y por ende a España, podría quedar en agua de borrajas. Así lo ha advertido ... este jueves la consejera de Hacienda del Gobierno de España en Washington, Marta Jiménez Blanco, en la jornada inaugural del XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que entre ayer y hoy se está celebrando en Salamanca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app