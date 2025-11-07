Suscribete a
Hacienda dejó congeladas el 90% de las devoluciones a mutualistas con su giro para atrasar los pagos

La ola de solicitudes desbordó la estimación inicial de costes del Ministerio y disparó la factura de 1.700 millones a 3.555

Los giros de Hacienda atrasan las devoluciones pendientes a dos millones de antiguos mutualistas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto público en Sevilla
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto público en Sevilla raúl doblado
Bruno Pérez

«Hubo un momento en el que el aluvión de solicitudes nos obligó a ordenar ese tráfico«. La frase es de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; de lo que habla es de la avalancha de solicitudes de reparación que ... siguió a la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció el derecho de los afiliados a los antiguas mutuas del trabajo a ser compensados por haber tenido que tributar por las aportaciones para la jubilación que efectuaron entre 1967 y 1978; y lo que trataba de justificar con esas palabras fue la maniobra realizada a finales del año pasado por el Ministerio de Hacienda para frenar el abono de esas devoluciones y retrasar su pago de modo que se hiciera de forma gradual de aquí a 2029.

