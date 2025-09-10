Hacienda se ahorra millones de euros en ayudas sociales por no tener nuevos presupuestos

Al Gobierno le cuadran mejor las cuentas sin unos Presupuestos del Estado al no tener que actualizar el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), el índice que sirve para acceder o renovar todo tipo de ayudas, generalmente destinadas a los ... colectivos sociales más vulnerables. Después de dos años con el Iprem congelado, el mismo tiempo que llevan los presupuestos prorrogados desde 2023, el Ministerio de Hacienda se está ahorrando un pellizco de millones de euros como consecuencia de que no han cambiado los límites para acceder a estas subvenciones. Siguen siendo los mismos criterios que hace dos años, para un contexto económico en el que hay más ocupados y los ingresos de una parte de la población han crecido. Por eso, al no tocar el índice, éste actúa como barrera de entrada al solicitar ayudas, limita las cuantías que se perciben o incluso llega a expulsar de determinadas convocatorias a los colectivos que sobrepasan el tope fijado por ley.

La falta de actualización del Iprem es una de las derivadas indirectas que permiten amortiguar las cuentas públicas sin necesidad de aprobar ninguna medida de ajuste gracias a la prórroga presupuestaria. Ese índice se encuentra anclado en los 8.400 euros al año (distribuidos en 14 pagas, a 600 euros al mes) desde 2023.

La mayor parte de instituciones públicas que conceden subvenciones fijan el criterio para aprobarlas a partir de esa referencia legal. Si se hubiese incrementado al menos lo que lo ha hecho la inflación en este tiempo, ya se situaría cerca de los 640 euros al mes, abriendo la puerta de ayudas a más colectivos. Y, por tanto, drenando más recursos públicos del gasto. Pero ni siquiera un proyecto de cuentas aseguraría que se revalorizase, porque al final depende de la decisión que tome el Ejecutivo en torno a esta cuestión que condiciona buena parte del gasto de las administraciones.

Con el proyecto prorrogado y sin saber aún si el Gobierno lo tramitará antes del 30 de septiembre (el día que fija la Constitución para hacerlo) de cara a 2026, el ahorro estimado hasta ahora se sitúa en el entorno de los 1.000 millones de euros al año, según apuntan a ABC varios cálculos internos económicos elaborados en el Ejecutivo. Una cuantía que equivale, por ejemplo, a una décima parte del último presupuesto en Defensa o en Seguridad, partidas comparables.

Para todo tipo de ayudas

Esa falta de actualización del índice que sirve como referencia para las subvenciones se deja notar en partidas como la del desempleo, y sobre todo en el subsidio, que se fija a través de este indicador: su cuantía mensual se calcula en un 80% del Iprem. Hasta ahora, 451,90 euros al mes. Una cantidad que podría ser mayor si hubiese presupuestos y, por tanto, se elevase esta referencia mínima.

Otros muchos de los colectivos que se ven perjudicados por esta barrera de acceso o limitación de las ayudas son los que habitualmente señala el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como parte de las políticas más sociales que desarrolla su Ejecutivo los martes en el Consejo de Ministros. Por ejemplo, el Iprem también sirve para determinar el acceso a una vivienda de protección social en un momento crucial para los jóvenes que quieren acceder a una casa o un piso ante los problemas económicos para hacerlo; es una vía para que algunos créditos públicos (como los del ICO) están limitados en función de la renta determinada por este indicador; en el caso de los autónomos con problemas, las prestaciones por cese de actividad también tienen una cuantía mínima de paro que se calcula con esta referencia; así como las familias que pueden acogerse al bono social eléctrico; los estudiantes con las becas a las que pueden tener acceso; la determinación de quien se ve protegido por los servicios de justicia universal... Y un sinfín de medidas de protección económica y social.

Vía de contención del gasto

La evolución del Iprem y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han ido evolucionando de forma distinta a lo largo de los años. En primer lugar porque el SMI es una potestad del Gobierno, quien decide cuánto lo eleva aunque lo consulta con los agentes sociales. Mientras que el Iprem solo se puede actualizar a través del Presupuesto General del Estado, para lo que el Ejecutivo necesita el aval de la mayoría de las Cortes.

En su momento, el Iprem sustituyó al SMI como referencia para calcular el importe de las ayudas, incluyendo los subsidios por desempleo, uno de los ejemplos más claros de este desequilibrio. Lo hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en buena medida para evitar el impacto que tendría en las arcas públicas las subidas del SMI que aprobó. Era una fórmula para amortiguar las subidas de salario mínimo que fueran intensas, para no tener que hacer lo mismo con el índice que da acceso a las ayudas.

La brecha entre ambos indicadores es relevante. Mientras que el Iprem ha subido algo más de un 11% desde 2018, cuando Sánchez llegó a La Moncloa, el SMI lo ha hecho un 54% en ese mismo periodo. Si el índice que mide muchas ayudas se hubiese incrementado en esa proporción, el gasto público en estas partidas sociales se habría disparado tanto por dar acceso a nuevos solicitantes que sí tendrían derecho a esas subvenciones, por encontrarse en los límites más altos, como por la cuantía de muchas de esas ayudas, que habrían subido de forma importante para adaptarse al incremento del propio indicador.

En el caso del subsidio por desempleo, si se tomase como referencia el SMI, con sus correspondientes subidas, frente al Iprem congelado, ya sería unos 400 euros superior al nivel en el que se encuentra actualmente.

La actualización del Iprem se había convertido e una de las banderas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien el año pasado por estas fechas instaba a su propio Ejecutivo a presentar unos presupuestos precisamente, entre otras cuestiones, para elevar este indicador. La ministra de Trabajo ha considerado en ocasiones como «inaceptable» el nivel actual de este índice. Aunque sus peticiones no han sido recogidas por Hacienda al no haber actualizado aún el proyecto de cuentas públicas del que se desconoce su futuro de cara al próximo año.