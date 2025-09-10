Suscribete a
Hacienda se ahorra millones de euros en ayudas sociales por no tener nuevos presupuestos

Con el Iprem congelado desde 2023, el índice que se usa para acceder o renovar subsidios evita que se dispare ese gasto

Los perceptores de paro, los autónomos sin actividad o los becarios, entre los perjudicados por esta parálisis fiscal

El Gobierno excluye por primera vez las subidas de impuestos de sus prioridades para los Presupuestos

Ciudadanos en una sede del SEPE.
José María Camarero

Al Gobierno le cuadran mejor las cuentas sin unos Presupuestos del Estado al no tener que actualizar el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), el índice que sirve para acceder o renovar todo tipo de ayudas, generalmente destinadas a los ... colectivos sociales más vulnerables. Después de dos años con el Iprem congelado, el mismo tiempo que llevan los presupuestos prorrogados desde 2023, el Ministerio de Hacienda se está ahorrando un pellizco de millones de euros como consecuencia de que no han cambiado los límites para acceder a estas subvenciones. Siguen siendo los mismos criterios que hace dos años, para un contexto económico en el que hay más ocupados y los ingresos de una parte de la población han crecido. Por eso, al no tocar el índice, éste actúa como barrera de entrada al solicitar ayudas, limita las cuantías que se perciben o incluso llega a expulsar de determinadas convocatorias a los colectivos que sobrepasan el tope fijado por ley.

