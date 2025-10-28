Guerra total entre Red Eléctrica, Gobierno y empresas, seis meses después del apagón

El pasado 28 de abril España se fundió en negro. Hoy se cumplen seis meses, y pese al manido juego de palabras, sigue habiendo una oscuridad inquietante en torno a este suceso. Pese a que ya existen casi media docena de informes, más allá ... de cuestiones técnicas, todavía no se ha podido delimitar una responsabilidad clara. Es decir, Red Eléctrica como operador del sistema tiene que garantizar que el sistema funciona correctamente; y ese día no fue así.

Pero un juez necesitará de unos hechos más claros y contrastados sobre lo que sucedió. Sobre todo, porque ahora el dinero se ha convertido en algo esencial. Y eso, precisamente, es lo que desplaza el balón de tejado en tejado para ver quién asume las millonarias indemnizaciones que tendrán que recibir los afectados por el apagón.

En este «todos contra todos» hay una infinidad de actores implicados. El primero de todos, y que en las últimas semanas ha conseguido esquivar los focos, es el Gobierno. En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica. En su informe, cuando la ministra Sara Aagesen rindió cuentas ante los españoles con un lenguaje enrevesado, repartió culpas entre Red Eléctrica y las empresas distribuidoras casi a partes iguales. Sin embargo, obvió un detalle fundamental en esta ecuación: la planificación energética de España sale de la sede del ministerio.

De hecho, la hoja de ruta fijada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) plasmó una entrada masiva de renovables. Algo que ha supuesto un problema, no tanto a nivel tecnológico, sino como de integración en el sistema. Pero el Ejecutivo ha sido inteligente y ha dejado que la compañía que preside Beatriz Corredor y las distribuidoras eléctricas se den de trompadas a cuenta de quién es el culpable.

De esta forma, Red Eléctrica acusa a las empresas de que no estuvieron a la altura el día del apagón cuando se les solicitó. Por su parte, las compañías sostienen que cumplieron con todos los requisitos, y que es el operador del sistema es el responsable en última instancia.

Pero en un giro inesperado, ahora Red Eléctrica y el Gobierno tienen discrepancias sobre el «modo reforzado», que es la manera de operar el sistema que tiene desde el pasado 28 de abril, y no queda claro si fue un mandato del ministerio, o lo hizo el gestor porque es su obligación. Y en otra vuelta de tuerca también se ha visto involucrada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, Red Eléctrica pidió a Competencia que cambiase ciertas operativas porque había detectado nuevos problemas. Las empresas explicaron que eso era inviable y, entre medias, el Gobierno ha pedido que todos cumplan con sus obligaciones.

La única luz

A la espera de un responsable directo, el apagón ha puesto sobre la mesa algunas peligrosas certezas. La primera es que el sistema no era tan robusto como parecía y, más allá del propio suceso de abril, que Red Eléctrica haya reconocido que sigue habiendo problemas es algo peligroso.

Por otra parte, la integración de las renovables en el sistema es el otro foco de atención. En el último lustro ha habido una obsesión por alcanzar un determinado volumen con la promesa de bajar los precios, y resulta que ahora mismo todo ha derivado, precisamente, en un aumento de costes.

Asimismo, se ha abierto un debate muy profundo sobre el futuro de la energía nuclear, necesaria para el sistema, pero que el Gobierno se niega a aceptar, y eso supone otro choque con las empresas.

Pero no ha sido el único. En un encuentro del sector energético organizado por la consultora Proa Comunicación este martes, donde había diversos representantes de la industria, la directora de Regulación de Aelec, Marta Castro, recordó que para toda la investigación del apagón no se ha contado con las distribuidoras. En esa línea, el secretario general de Protermolosar, Óscar Balseiro, defendió igualmente que se debe tener en cuenta a todas las tecnologías —incluida la termosolar— cuando se planifique la red. Algo que no se ha hecho hasta ahora.