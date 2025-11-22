Suscribete a
ABC Premium
Directo MMA
Aleksandre Topuria gana el combate contra Bekzat Almakhan por decisión
Última hora
La clínica dental donde murió una niña en Alcira no tenía licencia para usar anestesia

ABC EMPRESA

La grifería se abre a la innovación para hacer fluir la eficiencia

El uso de materiales innovadores y el desarrollo de funciones inteligentes se ha acelerado en los últimos años para facilitar el ahorro de energía y de agua

Unos baños que emergen de la roca madre de Toledo

Aquassent centra parte de su innovación en que la regulación de caudal y temperatura sea lo más precisa posible
Aquassent centra parte de su innovación en que la regulación de caudal y temperatura sea lo más precisa posible

Charo Barroso

La unión de tecnología y diseño ha convertido el mundo de la grifería en mucho más que un simple accesorio del hogar. Materiales innovadores, funciones inteligentes y búsqueda de la eficiencia energética y el ahorro redefinen la experiencia del agua en baños y cocinas, ... tanto en viviendas como en hoteles, hospitales y organismos. Las empresas del sector han acelerado en la última década la innovación con el foco puesto en el ahorro del consumo de agua.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app