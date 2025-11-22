La grifería se abre a la innovación para hacer fluir la eficiencia

La unión de tecnología y diseño ha convertido el mundo de la grifería en mucho más que un simple accesorio del hogar. Materiales innovadores, funciones inteligentes y búsqueda de la eficiencia energética y el ahorro redefinen la experiencia del agua en baños y cocinas, ... tanto en viviendas como en hoteles, hospitales y organismos. Las empresas del sector han acelerado en la última década la innovación con el foco puesto en el ahorro del consumo de agua.

Esta transformación genera nuevas tendencias, como reconoce Agnes Liu, CEO de Group Andemen, con base en Paterna (Valencia): «El mayor interés se centra en productos con eficiencia hídrica y energética verificable. Ya no solo importa el diseño, ahora también el dato». «Tanto en hoteles como hospitales y viviendas, se pide grifería con información demostrable de consumo, ciclo de vida y durabilidad. Además, desde 2027, la UE exigirá que todos los materiales de construcción lleven un pasaporte digital», añade.

El Digital Product Passport (DPP) permitirá conocer trazabilidad, emisiones y materiales. Llama la atención Liu sobre un aspecto clave en la evolución del sector, el envejecimiento de la población: «Crece la demanda de grifería accesible. La gente busca temperaturas seguras, productos antideslizantes, que no requieran esfuerzos físicos y que dispongan de sensores inteligentes».

Las nuevas soluciones pasan por aleaciones reciclables, tratamientos antibacterianos y el fomento de la durabilidad. «El mercado pide nuevas construcciones sostenibles y descarbonizadas. Y en hospitales o residencias para tercera edad, o en viviendas para personas con movilidad reducida, lo que prima son los sensores», comenta. Todos estos avances dan lugar a la grifería inteligente, que la CEO de Andemen ejemplifica en que «los sensores de consumo permiten medir el gasto real».

«El gran cambio que proponemos es mostrar la trazabilidad y transparencia porque la grifería ya no es un producto suelto, es parte de un edificio más eficiente y más accesible. Estamos entrando en una etapa donde los materiales hablan con datos y eso modifica todo», explica Liu sobre las nuevas propuestas de su marcas. «La grifería del futuro no consiste solo en ahorrar agua, también debe limitar emisiones. Si el material aporta datos, se convierte en un activo. El sector pasará de vender productos a construir edificios sostenibles. Aunque la grifería parece solamente una pieza muy pequeña de un edificio, al final todo afecta al resultado», remarca.

Para hoteles

Diseño y ecoeficiencia se dan la mano en las propuestas del mercado de la grifería, como el sistema Quality Finish, de ramonsoler (con sede en Sant Joan Despí, Barcelona), que une a sus acabados resistentes un valor estético y un impacto real en el consumo. La apertura central en frío (S3) evita el encendido del calentador en el gesto más habitual y el tope intermedio de caudal facilita ahorros de hasta un 50% de agua. El grupo empresarial centra parte del negocio en soluciones específicas para hoteles. «Aportamos grifería, sistemas de ducha e hidroterapia diseñados para alto tránsito, máximo confort del huésped y ahorro de recursos: termostáticos muy precisos, limitadores de caudal, soluciones empotradas fáciles de mantener y colecciones disponibles en los acabados Quality Finish, que ayudan a reforzar la identidad de marca del hotel», detalla su CEO, Jordi Soler Fornt.

La firma también ofrece personalización de grifería con la marca del hotel. Y pone a disposición del establecimiento una calculadora de ahorro para estimar el agua y la energía que puede reducir. Bajo una visión integral, optimizada en consumos y mantenimiento, la marca equipa desde hoteles boutique hasta grandes complejos hoteleros y cadenas globales, siempre en línea con los criterios sostenibles exigidos por certificaciones como Breeam y Leed.

La compañía dispone de grifería electrónica y temporizada para oficinas, edificios corporativos y organismos oficiales. «Estas soluciones limitan caudal y tiempo de funcionamiento, mejoran la higiene al reducir el contacto directo y están preparadas para un uso intensivo», sostiene Soler.

La durabilidad es otro rasgo clave de la evolución del sector: «Las piezas incorporan componentes mayoritariamente metálicos y mecanismos de primera calidad», afirma el CEO. «En concreto, se protege frente a la corrosión con el refuerzo de un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio que alarga la vida útil del conjunto», subraya.

RS Smart es otro de sus productos, un ducha inteligente empotrada, que permite gestionar varias salidas de agua (rociador, teleducha, cascada). Para cocina, su catálogo incluye la grifería Kitchen Pure Water, con filtrado integrado y retorno magnético.

El envejecimiento de la población abre la puerta al desarrollo de soluciones cada vez más accesibles

La evolución tecnológica está impulsando que la grifería incorpore funciones inteligentes antes impensables. «Estos avances permiten integrarla en entornos conectados, mejorando tanto la eficiencia como el confort. Cada vez será más habitual encontrar grifos con sensores de presencia, electrónica capaz de ajustar temperatura y caudal, sistemas de monitorización en tiempo real y módulos que anticipan desgaste o fallos antes de que se produzcan», explica Elisabeth Villar, directora de Marketing de Aquassent (Picassent, Valencia). Señala además que el confort es uno de los objetivos destacados de la firma: «Seleccionamos cada pieza pensando en el uso diario: regulación del caudal y temperatura para que sea lo más preciso posible, ergonomía en las manetas y un diseño que facilite las tareas habituales, sin salpicaduras ni incomodidades».

Apertura en frío

En busca de la eficiencia energética, Aquassent ofrece la colección Sayro, que incorpora un sistema de apertura en frío que impide que se active el agua caliente en el uso diario. Al abrir la maneta en posición frontal, el grifo suministra únicamente agua fría, evitando que la caldera se encienda sin necesidad. Solo al desplazar la maneta hacia la izquierda se inicia la mezcla. Algunos de sus productos incluyen además aireadores con economizador, que controlan el caudal con mayor precisión. Las barras de ducha termostáticas también aportan beneficios sostenibles gracias a la forma en que se gestiona la temperatura. Se desperdicia menos agua y la temperatura se mantiene estable. Las soluciones están diseñadas, además, para instalaciones con uso intensivo, como hoteles, oficinas y otros edificios de gran afluencia.

La grifería de baño y cocina presentan, dice Villar, diferencias según las funciones que cada espacio exige: «En la cocina, los grifos suelen tener mayor altura, un radio de giro más amplio y, en muchos casos, mangos de ducha extraíbles con diferentes salidas de agua. Están diseñados para ofrecer movilidad y otras funciones de chorro. En el baño, la grifería tiene un diseño más compacto, adaptándose a lavabos, bidés, duchas o bañeras. Se busca una salida de agua suave y agradable para las rutinas diarias».

La innovación tecnológica es protagonista de la optimización de los procesos de purificación, desinfección y reutilización del agua. Para la filtración se emplea la ósmosis inversa de alta eficiencia, nanofiltración, ultrafiltración o filtración con grafeno. Para desinfectar el agua, se pueden usar luz ultravioleta o electrocoagulación y oxidación avanzada. Y la omnipresente IA también tiene su protagonismo, junto a gemelos digitales y sensores IoT.

Recientemente, un equipo del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) ha desarrollado un método para descontaminar el agua basado en el uso de nanopartículas. El sistema consigue absorber contaminantes, pero también permite la recuperación de esas nanopartículas utilizadas de manera sencilla.