La gran empresa familiar se quita del foco: «Se trata de exponer los problemas, son los políticos los que tienen que solucionarlos»

De un tiempo a esta parte el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), el lobby de las grandes sagas familiares de empresarios del país, de los Roig a los Entrecanales, de los Osborne a los Del Pino, se había esforzado por erigirse en un actor ... más del debate público, reivindicando la normalización de la relación institucional entre el Gobierno y el mundo de la empresa, que entendían zarandeada por determinadas decisiones gubernamentales, como la ausencia sistemática de Pedro Sánchez de sus cónclaves anuales, una anomalía respecto a presidencias anteriores, o incluso cuestionando las injerencias del Ejecutivo en cuestiones que en apariencia debían ser puramente empresariales, con el hito del comunicado sin precedentes que el Instituto emitió a cuenta de la carga del Gobierno contra Rafael del Pino -uno de sus socios fundadores- por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos.

El tono del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado entre el lunes y el martes en Burgos ha sido diferente. El Instituto de la Empresa Familiar ha pasado de advertir del deterioro de la institucionalidad en España y de señalar la inestabilidad política como uno de los grandes riesgos para su actividad a futuro a señalar a cuestiones más del día a día, como la crecida del absentismo o las dificultades para encontrar talento para sus empresas.

«Cada Presidencia tiene su tono y su enfoque», ha explicado este martes el presidente de turno del IEF, Ignacio Rivera, presidente de Hijos de Rivera, la empresa matriz de marcas como Estrella Galicia. «A nosotros nos corresponde exponer los problemas y que sea la clase política la que alcance los grandes acuerdos que ayuden a dar tracción a la economía, como es su obligación, que para eso se les paga», ha subrayado.

Rivera no ha ocultado en los últimos días su preocupación por el 'modo elecciones' en el que está operando tanto el Gobierno como la oposición y la parálisis política y legislativa que esta situación está provocando en el país, pero en este último congreso ha preferido poner el énfasis en la aportación positiva que las empresas familiares hacen a la economía y a la sociedad. «No tenemos que meter miedo ni complejos. Somos parte de la solución para mejorar el bienestar del país», ha reivindicado.

El presidente del lobby ha justificado la decisión de poner el énfasis en este congreso en el problema del absentismo y la falta de talento en su impacto directo sobre la competitividad de las empresas y ha advertido de las consecuencias de no actuar sobre estos asuntos. «Si deja de girar la rueda (en relación a la actividad de las empresas) vamos a perder bienestar».

En Burgos las referencias a las injerencias políticas del Gobierno, que el lobby por ejemplo sí cuestionó cuando la Sepi decidió entrar en el capital de Telefónica, no han aparecido, y la enésima ausencia del presidente Pedro Sánchez, que no acude a un Congreso Nacional de la Empresa Familiar desde que lo hiciera en Valencia a los pocos meses de acceder a la Presidencia del Gobierno ha dejado de ser un asunto de conversación, se ha normalizado.