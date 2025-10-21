Suscribete a
La gran empresa familiar se quita del foco: «Se trata de exponer los problemas, son los políticos los que tienen que solucionarlos»

Tras varios años apelando a la normalización de la relación institucional entre empresas y Gobierno, el gran lobby de la élite empresarial apunta ahora a inquietudes como el absentismo y las dificultades para encontrar talento

Las bajas empiezan a alarmar a la élite empresarial: "Lo del absentismo no los tenemos que hacer mirar"

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera
El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera IEF
Bruno Pérez

De un tiempo a esta parte el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), el lobby de las grandes sagas familiares de empresarios del país, de los Roig a los Entrecanales, de los Osborne a los Del Pino, se había esforzado por erigirse en un actor ... más del debate público, reivindicando la normalización de la relación institucional entre el Gobierno y el mundo de la empresa, que entendían zarandeada por determinadas decisiones gubernamentales, como la ausencia sistemática de Pedro Sánchez de sus cónclaves anuales, una anomalía respecto a presidencias anteriores, o incluso cuestionando las injerencias del Ejecutivo en cuestiones que en apariencia debían ser puramente empresariales, con el hito del comunicado sin precedentes que el Instituto emitió a cuenta de la carga del Gobierno contra Rafael del Pino -uno de sus socios fundadores- por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos.

