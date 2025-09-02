Google no tendrá que vender Chrome y Android, pero deberá compartir los datos de búsqueda con la competencia

Google podrá conservar su sistema operativo Android y su navegador Chrome, según la sentencia emitida este martes por un juez federal estadounidense, que ha rechazado la demanda del Gobierno de Estados Unidos para que la tecnológica se deshiciera de ambos en un caso antimonopolio. No obstante, sí impuso medidas correctivas radicales destinadas a restablecer la competencia en las búsquedas en línea.

Así, Google deberá compartir datos con sus rivales para abrir la competencia en las búsquedas en línea, tal y como recoge la agencia de noticias Reuters. La histórica sentencia se produce después de que el juez Amit Mehta determinara en agosto de 2024 que la multinacional californiana mantenía ilegalmente monopolios mediante acuerdos de distribución exclusiva por valor de miles de millones de dólares al año.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, ya expresó su preocupación en el juicio del caso en abril por que las medidas de intercambio de datos solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos pudieran permitir a los rivales de la compañía realizar ingeniería inversa de su tecnología.

Google también declaró anteriormente que tiene previsto presentar un recurso, lo que significa que podrían pasar años antes de que la empresa se vea obligada a cumplir la sentencia. El juez federal Amit Mehta también prohibió a la tecnológica firmar acuerdos exclusivos que impidieran a los fabricantes de dispositivos preinstalar productos de la competencia en los nuevos dispositivos.

La compañía californiana había argumentado que flexibilizar sus acuerdos con los fabricantes de dispositivos, los desarrolladores de navegadores y los operadores de redes móviles era la única solución adecuada en este caso.

Además del caso relacionado con las búsquedas, Google se encuentra envuelta en litigios por su posición dominante en otros mercados. La empresa ha declarado recientemente que seguirá luchando contra una sentencia que le obliga a reformar su tienda de aplicaciones en una demanda ganada por Epic Games, creadora de Fortnite.

Además, Google tiene previsto acudir a juicio en septiembre para determinar las medidas correctivas en un caso independiente presentado por el Departamento de Justicia en el que un juez determinó que la empresa mantiene monopolios ilegales en la tecnología de publicidad en línea.

Los dos casos del Departamento de Justicia contra Google forman parte de una campaña bipartidista más amplia de Estados Unidos contra las grandes empresas tecnológicas, que comenzó durante el primer mandato del presidente, Donald Trump, e incluye casos contra Meta Platforms, Amazon y Apple.