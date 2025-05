González Laya subraya ante la élite empresarial la ventaja competitiva de España con la energía días después del gran apagón

Apenas una semana después del gran apagón que dejó a todo el país a oscuras durante una jornada entera, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez y ahora candidata propuesta por la Sepi para entrar en el consejo de Redeia ( ... matriz de Red Eléctrica), Arancha González Laya, ha defendido este miércoles ante una importante representación de la élite empresarial la necesidad de que España aproveche su ventaja competitiva en materia energética para impulsar en el seno de la Unión Europea el debate del mercado único energético.

González Laya, que ha empezado a sonar en los últimos días como posible sustituta de Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica, ha sustentado su afirmación en que en España la energía es un 30% más barata que en la media de Europa, sin mencionar en ningún momento el asunto del apagón y las posibles dudas sobre la sostenibilidad de nuestra red que este ha podido generar en los agentes económicos.

La exministra situó la energía en el reducido menú de cuestiones que en su opinión España debe impulsar en el seno de la Unión Europea ante los asistentes a la Asamblea Anual del Instituto de la Empresa Familiar, el lobby que reúne a las principales sagas familiares de empresarios del país, solo una semana después de que sus negocios se quedaran sin suministro eléctrico por el apagón del que el Gobierno aún investiga las causas.

En su discurso, el presidente de la institución y presidente también de Hijos de Rivera, la empresa matriz de Estrella Galicia, Ignacio Rivera, ha querido apelar una vez más a los dos grandes partidos políticos para que hagan un esfuerzo por alcanzar grandes acuerdos políticos en materias estratégicas como la energía, la vivienda, la innovación o la defensa. «Hay asuntos en que no hemos hecho los deberes y estamos en un momento en el que hay que hacer los deberes. No tienes por qué ser tan difícil», ha dicho, un día después de que el Instituto de la Empresa Familiar emitiera un comunicado instando a los grandes actores del país a extremar la responsabilidad institucional. Un concepto en el que llevan años hacienda hincapié y que incluye el respeto a la Constitución, a las funciones de cada poder del Estado y a las normales relaciones institucionales necesarias para que el país funcione adecuadamente y que vista su insistencia no terminan de ver en España.

La parte abierta de la Asamblea del Instituto de la Empresa Familiar no ha ido en esta ocasión de temas domésticos sino que ha elevado el punto de mira para analizar la situación geopolítica, con la participación del que fuera responsable de la política exterior de la Unión Europea hasta hace solo unos meses, Josep Borrell; y de la susodicha ex ministra González Laya.

González Laya hizo hincapié en la oportunidad que a su juicio tiene España para impulsar debates en la Unión Europea gracias al vigor de su economía y animó al Gobierno a impulsar sobre todo los debates de la unión energética, la unión del mercado de capitales y también la financiación compartida de la necesaria inversión en defensa, un asunto en el que el Gobierno viene trabajando hasta la fecha sin éxito como vía también para abaratar la factura presupuestaria de poner el gasto en defensa español al mismo nivel que el de otros países europeos.