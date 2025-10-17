Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Sonia Bermúdez recupera a Jenni Hermoso para la selección española para jugar las semifinales de la Nations League

El Gobierno vasco abre los brazos al BBVA tras el fracaso de la OPA para que refuerce su «relación con Euskadi»

«Se abre un nuevo tiempo», trasladan fuentes próximas al lendakari Imanol Pradales, que destacan el «compromiso» del banco con la región

El presidente de BBVA no se plantea dimitir y se siente «plenamente respaldado por el consejo»

El lendakari, Imanol Pradales, durante una rueda de prensa en la sede del Gobierno vasco
El lendakari, Imanol Pradales, durante una rueda de prensa en la sede del Gobierno vasco efe
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La noticia del fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell ha provocado la reacción en el seno del Gobierno vasco, que abre ahora los brazos a la entidad después de meses sin mostrar un apoyo claro a la operación dirigida por su presidente, ... Carlos Torres. Fuentes del entorno del lendakari, Imanol Pradales, creen que ahora se abre una «nueva etapa» para el banco y llaman a «afianzar y reforzar» su «relación con Euskadi».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app