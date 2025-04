La reunión entre Gobierno y transportistas finaliza sin acuerdo y los paros siguen adelante

El Gobierno se ha bajado al barro para evitar los paros del transporte, pero con resultado negativo por el momento. El Ministerio de Transportes y los convocantes de las movilizaciones, la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte de Mercancías que ya paralizó el país en marzo, se han reunido este jueves en la sede del departamento que lidera Raquel Sánchez. Un encuentro que se ha saldado sin acuerdo, por lo que los paros indefinidos convocados a partir del lunes siguen adelante.

El presidente de Plataforma, Manuel Hernández, explicó tras la reunión, que han pedido al Ministerio un aumento de los inspectores del Ministerio y de las comunidades autónomas para vigilar que no se paga a los transportistas por debajo de costes, además de un plan formal de inspección. Hernández señaló que, aunque la ley no permite a los cargadores pagar a los transportistas por debajo de los costes, «si se realiza bajo un contrato continuado no se puede sancionar al cargador». Con todo, permanecen a la espera de la respuesta de Transportes al que han requerido un compromiso firmado para desconvocar las protestas.

Por su parte, desde el Ministerio de Transportes niegan haber llamado a este colectivo para negociar y afirman que solo se ha tratado de «una reunión informativa con técnicos».

Los pequeños transportistas llamaron a parar de manera indefinida tras acusar al Ministerio de no estar surtiendo de los medios posibles para controlar que se cumple la ley que prohibe pagar a los camioneros por debajo de costes así como la de carga y descarga que impide la participación del conductor en ambas operaciones. Normas aprobadas este mismo año.

Con ese fin, Plataforma Nacional, pide a cambio de desbloquear los paros un acuerdo firmado por Transportes que garantice la colaboración de la Guardia Civil, la inspección de transporte en las empresas, así como la participación de Hacienda en las contabilidades en cuanto al cumplimiento de la ley de costes. Además, piden que se endurezcan las castigos por infracción y que las multas se extiendan tanto al cargador principal, como al contractual e incluso al transportista, con sanciones de entre 70.000 y 90.000 euros.

Del mismo modo, que Guardia Civil, Policía Local e inspección del transporte atiendan al llamamiento de los conductores cuando denuncien que se está incumpliendo la ley de carga y descarga. Asimismo, piden que el Gobierno dé cobertura con la ley de costes a todo tipo de transportes, incluidas furgonetas y vehículos ligeros.

Plataforma Nacional sigue por el momento adelante con los paros que comenzarán en la medianoche del domingo al lunes. Estarán solos, porque hasta ahora ninguna otra asociación del sector se ha pronunciado a favor de estas protestas. Al contrario, ayer el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que representa a la mayoría de las empresas del sector, emitió un comunicado para transmitir su oposición a las protestas. Algo que también confirmó Fenadismer, que si estuvieron a favor de los paros de marzo. Del mismo modo, las principales patronales empresariales y de autónomos, CEOE, Cepyme y ATA, mostraron su rechazo a secundar la huelga.