Suscribete a
ABC Premium
Directo
«Rata, asesino, cobarde», familiares insultan a Mazón durante el funeral
IN MEMORIAM
Las 237 vidas rotas por la dana

El Gobierno promete a Bruselas que eliminará su poder de veto sobre fusiones bancarias

El Ejecutivo contesta por carta a la Comisión Europea sobre el expediente que le abrió a raíz de la intervención en la opa de BBVA sobre el Sabadell

El Gobierno deberá limitar su capacidad de veto en fusiones bancarias

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo AFP
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno eliminará el poder de veto que tiene sobre las fusiones bancarias. En esa línea irá la transposición de la directiva CRD VI, que establece que son los supervisores y no los gobiernos los que deben autorizar las operaciones. El objetivo final de ... todo esto es salvar el expediente que abrió la Comisión Europea al Ejecutivo precisamente por la capacidad de intervención que tiene el Gobierno en estas situaciones y que, precisamente, utilizó en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app