El Gobierno promete a Bruselas que eliminará su poder de veto sobre fusiones bancarias

El Gobierno eliminará el poder de veto que tiene sobre las fusiones bancarias. En esa línea irá la transposición de la directiva CRD VI, que establece que son los supervisores y no los gobiernos los que deben autorizar las operaciones. El objetivo final de ... todo esto es salvar el expediente que abrió la Comisión Europea al Ejecutivo precisamente por la capacidad de intervención que tiene el Gobierno en estas situaciones y que, precisamente, utilizó en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell.

Fuentes del Ministerio de Economía confirman que han informado a Bruselas de que, a futuro, en el contexto de la transposición de la citada directiva, se adaptará la normativa doméstica para garantizar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo y del Banco de España en materia de supervisión prudencial, pero será siempre sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Técnicamente, esto viene a suponer una modificación de la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que es la regulación prudencial del sector en España, para que ambos supervisores, cada uno en su escala, asuman las competencias.

Actualmente, la normativa española establece que corresponde al ministro de Economía «autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco, o cualquier acuerdo que tenga efectos económicos o jurídicos análogos a los anteriores», lo cual significa que el Gobierno tiene capacidad de vetar fusiones bancarias.

Para tomar esa decisión, el ministro recaba informes, entre otros, del Banco de España, pero este no decide nada. Lo que busca la Unión Europea con la directiva CRD VI, como informó ABC, es que sean los supervisores los que tengan todas las capacidades de autorizar o vetar las fusiones; esto provoca que el Gobierno tenga que quitarse a sí mismo el poder de veto.

Aún está por ver el contenido exacto de cómo hará la transposición el Gobierno español, para lo cual tiene de plazo hasta el 11 de enero de 2026, ya que el Ministerio de Economía añade la coletilla del sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como es el caso de la CNMC. Esto podría significar que el Ejecutivo sí que conservaría su capacidad de intervención en operaciones privadas, no solo bancarias, en la llamada fase tres de los análisis de Competencia cuando haya una adquisición o fusión que requiera la intervención del organismo. En la opa de BBVA, lo que hizo el Gobierno fue vetar la fusión posterior durante al menos tres años en base a la ley de competencia ya que intervino en esa llamada fase tres, pero 'de facto' lo que estaba haciendo era utilizar de manera anticipada la capacidad de veto de la ley de supervisión y solvencia.

La trascendencia de esta modificación normativa cambiaría por completo el régimen de autorización de fusiones, que es lo que precisamente exigía Bruselas cuando abrió el expediente. Fue en julio cuando, tras intervenir en la opa de BBVA, la Comisión abrió un expediente a España por la normativa que permite al Ejecutivo intervenir en estas operaciones. Desde entonces, ambas partes han estado en conversaciones.

Fuentes del Ministerio de Economía confirman que han contestado ya al expediente mediante una carta remitida a la Comisión. En la misiva han respondido que la normativa española es plenamente compatible con la europea, tal como había repetido ya varias veces el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Y en la misma también han incluido que van a transponer la directiva CRD VI en el sentido citado.

Se desconoce por el momento el contenido exacto de esa carta pero todo apunta a que el Gobierno trata de aplacar las quejas de Bruselas con la transposición de la directiva CRD VI. Con la respuesta dada a Bruselas, el Gobierno español confía en que pueda quedar resuelto el conflicto con la Comisión Europea.

En su momento, la Comisión abrió el expediente tanto por la ley de competencia como por la ley de supervisión y solvencia, por la capacidad del poder político para prohibir operaciones. Este expediente se abrió en el marco de la opa de BBVA sobre el Sabadell pero lo cierto es que tiene una visión más general sobre la regulación bancaria para que el Gobierno no pueda actuar de esa manera en cualquier operación.

La Comisión Europea, según anunció, «considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales», al tiempo que añadía que el poder de veto que tiene el Gobierno deriva en «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales».