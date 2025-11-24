Suscribete a
El Gobierno ofrece a los funcionarios un alza salarial del 2,5% en diciembre

Mantiene su oferta de subir las nóminas un 11% entre 2025 y 2028, pero el tope salarial del 4% durante este ejercicio y el próximo impide un acuerdo

Carta de los funcionarios a Yolanda Díaz: «El trabajo a destajo es incompatible con el control de prestaciones»

Una oficina de la Agencia Tributaria en Madrid
Susana Alcelay

Madrid

Termina sin acuerdo la reunión entre el Gobierno y los sindicatos para subir el sueldo a los más de 3,5 millones de funcionarios tras cinco horas de negociación. Función Pública mantiene su oferta salarial del 11% para el periodo 2025-2028, y promete ... un alza para este ejercicio del 2,5% en diciembre retroactivo a enero, aunque no ha terminado de convencer a UGT, CC.OO. y CSIF, que entienden que hay más margen. Las partes se han emplazado a un nuevo encuentro este miércoles.

