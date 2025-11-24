El Gobierno ofrece a los funcionarios un alza salarial del 2,5% en diciembre

Termina sin acuerdo la reunión entre el Gobierno y los sindicatos para subir el sueldo a los más de 3,5 millones de funcionarios tras cinco horas de negociación. Función Pública mantiene su oferta salarial del 11% para el periodo 2025-2028, y promete ... un alza para este ejercicio del 2,5% en diciembre retroactivo a enero, aunque no ha terminado de convencer a UGT, CC.OO. y CSIF, que entienden que hay más margen. Las partes se han emplazado a un nuevo encuentro este miércoles.

Como ya informó ABC, la última oferta del Ejecutivo es del 11%, pero con el condicionante de que el límite de incrementos los dos primeros años no puede superar el 4%, lo que sigue suscitando reticencias por parte de las centrales. Este lunes quedaba por saber cómo se distribuirá el 7% restante entre los dos últimos años y si la subida será fija o alguna parte estará sujeta al cumplimiento de alguna variable como el PIB. El alza propuesta finalmente será fija , a diferencia del último pacto lo que, según CC.OO. podría llevar el incremento salarial total al 11,45% en los cuatro años con el deslizamiento de las tablas salariales.

Además de las mejoras de sueldo, las dos partes negocian cambios en las condiciones laborales, entre ellas el ofrecimiento de Función Pública de diseñar un mecanismo de planificación de recursos humanos para sustituir de forma progresiva a la tasa de reposición, que se basaría en las previsiones de necesidad de personal en el sector público; un nuevo esquema que se podría utilizar para el cálculo y la aprobación de futuras ofertas de empleo público. La condición que ha puesto CSIF es que la tasa de reposición se elimine por completo.

Erosión de la atención al ciudadano

Otra oferta del Ejecutivo ha sido una reducción de los plazos máximos para llevar a cabo los procesos de selección de personal a un año. En la actualidad estos llegan a alargarse más de dos años y lo hacen en un momento en el que se está produciendo un volumen alto de jubilaciones, situación que deja a muchos servicios públicos faltos de empleados y redunda en la calidad del servicios a los ciudadanos. Es el caso del SEPE o la Seguridad Social, organismos en los que lograr una cita es cuestión de mucha perseverancia.

De momento, el único sindicato que ha dejado claro su apoyo a la propuesta del Gobierno, tanto de salarios como de empleo, ha sido UGT, aunque desde CC.OO. se mostraron proclives al acuerdo con el Ejecutivo después de que este mejorara en 2.000 millones de euros su primer plan. El sindicato que se ha mantenido más reticente ha sido el de funcionarios, CSIF, que ha asegurado que si Función Pública mantiene su intención de que la subida máxima acumulada en 2025 y 2026 sea del 4%, no solo no firmará el acuerdo sino que retomará las movilizaciones iniciadas a principios de mes.

Temporalidad del 30%

La gran ausente en las reuniones está siendo la temporalidad, que se abordará en un grupo específico todavía sin fecha. La Ley de Estabilización comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea fija en el 8% la tasa de temporalidad en las distintas administraciones españolas. Hoy esta tasa apenas cede, sigue estancada en el entorno del 30%, más del doble que en la empresa privada, motivo, entre otros, que le ha costado a España el recorte de mil millones en fondos europeos.