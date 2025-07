El Gobierno de México se plantea comprar el negocio de Iberdrola en el país

Iberdrola podría abandonar sus negocios en México. La información de la posible desinversión ha comenzado a circular esta semana y tiene en vilo al sector energético en el país azteca dado que el conglomerado español es el segundo generador de electricidad.

Según ha ... revelado el medio El Confidencial, la compañía ha contratado al banco de inversión Barclays para vender sus 15 plantas de energía renovable en México, activos valorados en aproximadamente 4000 millones de euros. Hasta el momento, berdrola México no se ha pronunciado sobre el tema.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024, Iberdrola había vendido el 55% de sus activos al fondo México Infrastructure Partner (MIP) por 5.800 millones de euros, lo que el Gobierno mexicano calificó en su momento como una «nueva nacionalización» del mercado eléctrico. El fondo MIP realizó la operación financiera pero las plantas de Iberdrola pasaron a ser operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal de energía eléctrica.

Ante el rumor de la posible salida del país, en el sector energético señalan a ABC que la noticia ha sido sorpresiva porque Iberdrola tiene un amplio porfolio de proyectos en el país, especialmente en todo lo referido a baterías y almacenamiento de energía.

Energía verde

En el caso de que avance la venta de los activos de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, varios de ellos enfocados en energías limpias, el comentario compartido entre ejecutivos del sector es que CFE podría volver a aparecer como potencial comprador por dos motivos: la necesidad de la empresa estatal de incrementar su capacidad de generación y abasto de electricidad y el compromiso del gobierno de Cluadia Sheinbaum de volver a apostar por energías verdes.

CFE se encuentra al máximo de su capacidad en diversas zonas del país donde la demanda de los particulares se dispara ante las altas temperaturas del verano lo cual termina por generar apagones, en especial en el sureste del país.

En paralelo, Sheinbaum, a diferencia de López Obrador, tiene un mayor compromiso con la generación de energías verdes y en que México vuelva a cumplir con diversos protocolos en la materia.

Otro factor que posibilitaría la compra del negocio de Iberdrola por parte de CFE es que el expresidente López Obrador eliminó el organismo regulador de la competencia y anti monopolios. Y es que, de concretarse el negocio, CFE sería por mucha diferencia el principal operador en el negocio eléctrico del país azteca.

Esta semana Iberdrola presentó sus resultados al primer semestre del año, en los que se anunció una inversión de 5.000 millones de euros para financiar inversiones en redes en Reino Unido y Estados Unidos. En el reporte, se exhibe que las inversiones para México representan sólo el 1% a nivel global.

México se ha vuelto un entorno complejo para las compañías energéticas privadas porque, por ley, CFE debe tener una cuota mayoritaria del mercado.

La respuesta de Sheinbaum

El pasado jueves, la presidenta Sheinbaum afirmó que Iberdrola no tendría por qué retirarse de México, pues existen actualmente reglas para que pueda desarrollarse en el país. «¿Por qué se retira? Si se retirara Iberdrola... no tendría por qué. En todo caso, están muy claras las reglas actuales para que puedan desarrollarse. No tiene que ver con que no haya certeza jurídica, sino sencillamente a ver: cuando se habla de Estado de Derecho quiere decir que todo el mundo se ponga en regla. Entonces, que se pongan en regla en el marco de la legislación mexicana, igual que lo hacen en España o en otros lugares del mundo», comentó la presidenta.