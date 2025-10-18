Suscribete a
El Gobierno de Meloni recaudará 11.000 millones de bancos y aseguradoras para financiar gasto social y recorte de impuestos

La primera ministra asegura que la Ley de presupuestos es «seria y equilibrada» y fija cuatro objetivos: reforzar la sanidad, aliviar a familias y clase media, apoyar a las empresas y rigor en las cuentas públicas

El otoño electoral de Italia pone a prueba el poder de Meloni

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

La ley de Presupuestos que el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó este viernes en el Consejo de Ministros nace con la promesa política de apoyar la sanidad, las familias, clase media y empresas. Para ello, cuenta con los 11.000 millones de euros que ... procederán de bancos y aseguradoras a lo largo del trienio 2026-2028. En la práctica, el primer año se prevén unos 4.500 millones y el resto se completará en los siguientes ejercicios, junto a aportes del fondo europeo PNRR (unos 5.000 millones) y recortes graduales en los ministerios que no afectarán a sanidad, educación ni defensa. Esto le permite al Gobierno de Giorgia Meloni realizar la rebaja del IRPF a la clase media, el refuerzo de la sanidad con una inyección de 2.500 millones, ayudas directas a las familias y empresas, y, al mismo tiempo, mantener el déficit público en orden para evitar riesgos con Bruselas.

