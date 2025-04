El Gobierno lanza un perte para construir viviendas en serie a un ritmo de 15.000 al año

El Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha puesto ni una sola vivienda en el mercado desde que en 2018 presentara su primer plan de vivienda asequible, siendo José Luis Ábalos ministro de Fomento, pero no se puede decir que no haya puesto sobre la mesa planes, estrategias y promesas de inversión para atajar los problemas en el acceso a la vivienda. El último lo ha presentado este jueves en primera persona el presidente del Gobierno, un perte para la industrialización de la vivienda, que estará dotado con 1.300 millones de euros de los fondos europeos y que aspira a impulsar un sector de construcción en serie de estructuras para viviendas que permita edificar por la vía rápida a un ritmo de 15.000 viviendas al año.

El marco escogido en esta ocasión ha sido la clausura de la Feria de la Construcción y la Edificación Rebuild, celebrada en el Recinto Ifema de Madrid, que este año se celebraba bajó el lema 'Hacia una construcción industrializada'. El presidente ha anunciado allí el que será el decimotercer proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica, los célebres perte, que en línea con lo que han sido los anteriores atenderá otra prioridad estratégica del Gobierno: el problema de la vivienda.

Según el presidente del Gobierno el objetivo de este perte es «construir más y mejor vivienda, más rápido y a precios más asequibles», algo que sin duda se necesitará para cumplir el ambicioso objetivo gubernamental de poner de una forma u otra 184.000 viviendas a precios asequibles en el mercado para aliviar el gravísimo problema de acceso a la vivienda que afecta a la sociedad española y que no hace otra cosa que agravarse por la evolución acelerada que están mostrando los precios inmobiliarios en los últimos meses.

Según el Gobierno, el nuevo perte tendrá tres objetivos fundamentales. Aumentar la capacidad productiva del sector en España, para permitir construir a un ritmo de unas 15.000 viviendas anuales; mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sector, ya que según sus cálculos la industrialización del proceso permitirá reducir entre un 20% y un 60% los actuales tiempos de edificación; e impulsar la formación y el talento.

La guinda de este pastel será el impulso de una nueva Ciudad de la Industrialización de la Construcción de Vivienda, que se ubicará en Valencia, en la zona de actividades logísticas del Puerto de Valencia, en unos suelos titularidad de Sepes, la empresa pública que el Gobierno aspira a convertir en su operador inmobiliario.