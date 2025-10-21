Suscribete a
ABC Premium

Vivienda gasta más de 660.000 euros en una campaña publicitaria que se vuelve en su contra: «Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros»

Los usuarios han visto el vídeo del ministerio de Isabel Rodríguez como una «tomadura de pelo»

Compra por habitaciones: el último salto en el salvaje oeste inmobiliario de Madrid

La promotora pública de vivienda impulsada por el Gobierno se atasca ya en los primeros encargos

Berta, Luis y Carlos, protagonistas de la campaña de Vivienda.
Berta, Luis y Carlos, protagonistas de la campaña de Vivienda.
Lorena Gamarra

Lorena Gamarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Berta, Luis y Carlos son tres personas que rondan los 60 años y llevan compartiendo piso desde hace décadas ante la imposibilidad de haber conseguido una vivienda. «30 años dejándote los calzoncillos en el baño», se queja uno de los protagonistas de su ... compañero. Es 2055, según el calendario, y los tres siguen viviendo los mismos conflictos que cualquier joven que comparte piso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app