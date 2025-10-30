Suscribete a
El Gobierno exprime la subida silenciosa del IRPF para asegurarse 5.300 millones extra para gastar de aquí a 2027

La decisión de no adaptar los umbrales y los mínimos del impuesto al alza del coste de la vida no solo le aporta 1.800 millones al año sino que amplía su margen para gastar sin reproche de Bruselas

El impuesto encubierto con el que el Gobierno ha diezmado la subida de los salarios y las pensiones

La resistencia del Gobierno a ajustar las tarifas del Impuesto sobre la Renta a la inflación no solo le ha proporcionado un fenomenal caudal de ingresos fiscales durante los años de inflación desbocada sino que además le ha dado un margen extra para ... gastar en la nueva etapa de supuesto mayor control fiscal por la entrada en vigor de las nuevas reglas europeas.

