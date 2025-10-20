Suscribete a
El Gobierno deberá limitar su capacidad de veto en fusiones bancarias

El Ejecutivo estudia cómo adaptar una directiva que insta a dar esa facultad a los supervisores y no a los Estados

Prevén llevar las modificaciones a Consejo de Ministros en «próximas semanas», con fecha límite en enero

Opinión | BBVA pierde, pero no solo, por Ramón iturriaga

La Comisión Europea mantiene abierto el expediente contra el Gobierno por su injerencia en la opa

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo
Daniel Caballero

Cuenta atrás para que el Gobierno tenga que reformar la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Una modificación que viene obligada por una directiva europea que hay que transponer antes del 11 de enero de 2026 y que, en ... teoría, provocará que el Ejecutivo tenga que limitar (o eliminar, según la interpretación) su capacidad de veto sobre las fusiones bancarias.

