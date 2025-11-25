Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno asume el fracaso de su plan de energía verde por el debate nuclear

El hueco de Almaraz se iba a cubrir con renovables, pero ahora esa cuestión se debe replantear

El almacenamiento, el ritmo de implantación de la eólica... demasiados asuntos se dan por hecho que no son asumibles

La vicepresidenta y ministra Sara Aagesen
La vicepresidenta y ministra Sara Aagesen EFE
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) es la gran hoja de ruta del Gobierno en materia energética. Se trata de una propuesta hasta 2030 que tiene como misión ofrecer señales estratégicas y de inversión para empresas. En concreto, en el ... ámbito privado —puesto que también tiene un componente público—, marca hasta 252.000 millones de euros de previsión inversora. Pero algo se ha torcido; y el desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica lo asumen y se ponen la venda antes de que la herida empiece a sangrar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app