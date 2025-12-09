Suscribete a
El Gobierno aprueba un aval para sufragar impagos a los propietarios que alquilen a jóvenes y vulnerables

La medida, demandada por Junts, se aplicará a los alquileres vigentes a 30 de enero de 2025

Carlos Cuerpo y Pilar Alegría durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Carlos Cuerpo y Pilar Alegría durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. A. Pérez Meca / Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto en el que se establece la regulación de una cobertura para los propietarios ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler de viviendas a jóvenes y personas vulnerables.

Según el Gobierno, el objetivo de ... esta cobertura, que será gestionada por las comunidades autónomas de régimen común y ciudades de Ceuta y Melilla, es facilitar el acceso a la vivienda a estos colectivos.

