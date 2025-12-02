Suscribete a
El Gobierno aplaza 'in extremis' la obligación de que millones de empresas y autónomos compartan las facturas con Hacienda

Sánchez desvela que se pospondrá más allá del 1 de enero el plazo para conectarse a Verifactu, el nuevo software que permite a la Agencia Tributaria acceder a la facturación de las empresas en tiempo real

Oficina de la Agencia Tributaria en Barcelona
Bruno Pérez

Faltan 125 días, faltan 67 días, faltan 34 días...desde hace alrededor de un año la práctica totalidad de los representantes de la cúpula de la Agencia Tributaria se han pateado España de arriba abajo recorriendo cámaras de comercio, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones de ... autónomos y todo tipo de foros con la cantinela de la cuenta atrás para explicar que el próximo 1 de enero de 2026, de manera inexorable, tendrían que tener ya operativo el nuevo software obligatorio de facturación electrónica ideado por Hacienda, bautizado como Verifactu.

