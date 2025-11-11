El Gobierno apenas ha ejecutado el 6,6% de los fondos europeos destinados a vivienda

La cuenta atrás ha comenzado. Apenas quedan diez meses, hasta agosto de 2026, para que el plazo de ejecución de los fondos europeos concluya. En el Plan de Recuperación España tenía previsto movilizar 163.014 millones, pero según Economía hasta mayo sólo se ... habían ejecutado 53.646 millones, el 32,9% del total, porcentaje que está lejos del promedio europeo, del 49%. Es decir, que España debe ejecutar en tiempo récord casi 110.000 millones porque la Comisión ya ha advertido que no habrá ningún aplazamiento.

Con este escenario inquietante el Grupo Popular en el Senado ha presentado una moción sobre la baja ejecución y gestión del 'maná europeo' para su debate en el Pleno del próximo 19, en la que alerta de que varios ministerios no han movilizado ni el 10% de sus recursos. En Vivienda, por ejemplo, dicen que sólo alcanza el 6,6%, «mientras miles de jóvenes y familias siguen sin poder acceder a una vivienda digna».

El fiasco de los Perte

Explican también que los Perte, «que debían reindustrializar el país, acumulan retrasos y reprogramaciones». Y que «el proyecto del Chip, clave para la industria tecnológica, sigue sin movilizar más de 11.000 millones».

En la moción, que firma Alicia García, la portavoz en Senado, los populares insisten en que España está en riesgo de perder «gran parte de la mayor oportunidad económica que ha tenido en décadas para modernizar la economía, impulsar la digitalización, la transición ecológica, mejorar la competitividad y crear empleo de calidad».

Afirman que «la realidad es otra» y que cuatro años después de su puesta en marcha, solo se ha ejecutado un tercio del dinero disponible. «Dos de cada tres euros -dicen- siguen sin llegar a quienes más los necesitan: pymes, universidades, ayuntamientos, familias y sectores estratégicos». Y alertan: «El tiempo corre, en menos de 10 meses, España debe justificar el uso de estos fondos. Si no lo hace, los perderá».

La amenaza de Junts

El pasado julio se cumplieron esos cuatro años de la aprobación del Plan que puso a disposición de España hasta 163.014 millones, en torno al 11% del PIB. Las subvenciones son 79.854 millones y el resto corresponde a préstamos, que sufren un retraso mayor. Están pendientes los desembolsos de 24.762 millones de transferencias y 66.885 millones de préstamos. Cantidades que forman parte de la negociación entre la Comisión y el Gobierno y de reformas que ahora penden de un hilo tras la ruptura de Junts, como ocurre, por ejemplo, con las de Movilidad, Industria o Familias.

El Grupo Popular en la Cámara Alta recuerda que la Airef señaló que no hay pruebas del impacto transformador que el Ejecutivo promete y que el Tribunal de Cuentas Europeo denuncia con los fondos «falta de transparencia, burocracia excesiva y escasa capacidad para medir resultados».

Apagón informativo

Denuncian también que desde agosto de 2021 el Gobierno no publica datos mensuales «completos y comparables» sobre la ejecución real, y que la plataforma 'Elisa', que Economía cita como referencia, «no refleja el gasto real, sino convocatorias y adjudicaciones que aún no se han materializado».

«En resumen, no falta dinero, falta gestión. Y esa falta de gestión pone en peligro inversiones clave en innovación, industria, vivienda, digitalización y empleo. España no puede permitirse perder esta oportunidad. Es urgente -señala el PP- corregir el rumbo, actuar con transparencia y garantizar que cada euro llegue a donde debe llegar».

Por todo ello, reclaman un plan de choque con medidas como reducir la burocracia y agilizar los procedimientos, garantizar la transparencia en la gestión con la publicación mensual de información desglosada y verificable sobre la ejecución real, incluyendo las obligaciones reconocidas y los pagos, detallada por ministerio, comunidad, ente ejecutor, programa y beneficiarios finales, e indicando el grado real de ejecución.

Reforzar la cooperación

También solicitan la convocatoria, urgente de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, suspendida desde 2021, para reforzar la cooperación y cogobernanza entre el Gobierno, las regiones y entidades locales. Y fijar un sistema público de trazabilidad y evaluación de resultados con indicadores de impacto económico, social y territorial, y con informes de evaluación independientes.

Junto a todo lo anterior quieren que se apliquen las recomendaciones de la Airef, la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas Europeo en relación con la ejecución de dichos fondos y «reprogramar» los que aún no están comprometidos hacia proyectos estratégicos de alto valor añadido en industria, defensa, energía, inteligencia artificial, innovación y digitalización. Revisar los Perte para hacerlos más ágiles y claros y controlar sus resultados es otro objetivo.

Además, el PP quiere evitar el uso de fondos para financiar gasto corriente y potenciar la participación de inversión privada con esquemas de cofinanciación y alianzas público-privadas. Por último exigen la presentación en las Cortes de un informe detallado de ejecución y resultados.

Lentitud e ineficacia

«Los fondos europeos están siendo una oportunidad perdida para España por la opacidad, la lentitud y la ineficacia del Gobierno. Sánchez está más preocupado por su agenda judicial que por la agenda social de nuestro país, y eso al final quienes lo pagan son los españoles«, asegura a este diario Alicia García. Añade que Pedro Sánchez »ha apagado la luz sobre los fondos y nos tememos lo peor. Por eso, ante el apagón informativo, presentamos un plan para volver a poner transparencia, agilidad y eficiencia en la gestión de los fondos europeos«.