El Gobierno apenas ha ejecutado el 6,6% de los fondos europeos destinados a vivienda

Ofensiva del PP en el Senado para exigir transparencia y agilidad en la gestión: «Miles de jóvenes y familias no pueden acceder a un piso»

Los populares alertan del «riesgo real» de que España pierda ayudas y piden explicaciones en el Parlamento al Ejecutivo

El Gobierno se atasca en la ejecución y el calendario de los fondos europeos

Alicia García, portavoz del Grupo Popular en el Senado
Susana Alcelay

Madrid

La cuenta atrás ha comenzado. Apenas quedan diez meses, hasta agosto de 2026, para que el plazo de ejecución de los fondos europeos concluya. En el Plan de Recuperación España tenía previsto movilizar 163.014 millones, pero según Economía hasta mayo sólo se ... habían ejecutado 53.646 millones, el 32,9% del total, porcentaje que está lejos del promedio europeo, del 49%. Es decir, que España debe ejecutar en tiempo récord casi 110.000 millones porque la Comisión ya ha advertido que no habrá ningún aplazamiento.

