Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno aboca a la desaparición a más de 600 industrias y 200.000 empleos tras el hachazo a la cogeneración

La nueva regulación incluye un recorte de más de 250 millones de euros anuales, un 25% menos de retribución regulada, que será «una sentencia de muerte« para el sector cogenerador y miles de fábricas de alimentación, papeleras, químicas, cerámicas, de refino o del automóvil en el medio plazo

La cogeneración languidece en el apagón regulatorio

Planta de cogeneración del Grupo Saica en Burgo de Ebro (Zaragoza) del sector papelero
Planta de cogeneración del Grupo Saica en Burgo de Ebro (Zaragoza) del sector papelero ABC
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Duro golpe del Gobierno a la cogeneración en España que abocará al cierre a miles de industrias del propio sector y dependientes de ella para producir de forma eficiente el calor y la electricidad que necesitan para operar. Según ha podido saber ABC de ... fuentes del mercado energético español, los cambios normativos incluidos por la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, suponen dar una vuelta de tuerca más en el que ha venido a calificarse como 'cogenicidio industrial', que pone en grave riesgo la competitividad de 600 industrias que producen el 20% del PIB industrial de España, mantienen 200.000 empleos directos y exportan más del 50% de su producción.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app