Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Globalia cierra con Turkish Airlines la venta del 26% de Air Europa por 300 millones
Boletín del día
Escucha las noticias de este jueves 6 de noviembre

Globalia cierra con Turkish Airlines la venta del 26% de Air Europa por 300 millones

La entidad, propiedad de los Hidalgo, prevé cancelar con la operación el préstamo de 475 millones de la SEPI

La entrada de la aerolínea turca de bandera podría tardar un año en consumarse por los exámenes de competencia y del escudo antiopas

Air Europa ha cerrado un acuerdo con Turkish Airlines
Air Europa ha cerrado un acuerdo con Turkish Airlines Ep
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Turkish Airlines y Air Europa han cerrado un acuerdo para la transacción de un 26% de la compañía aérea por una inversión de 300 millones de euros. Con la operación, la entidad propiedad de los Hidalgo prevé cancelar el préstamo que le concedió la SEPI ... durante la pandemia, que ascendió a 475 millones de euros, según informa en un comunicado la compañía. La venta se hará efectiva una vez se aprueben todas las obligaciones regulatorias y de competencia. El tiempo estimado para que esto ocurra oscila entre los seis y los 12 meses, según ha señalado hoy Turkish Airlines en una nota a sus inversores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app