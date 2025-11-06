Globalia cierra con Turkish Airlines la venta del 26% de Air Europa por 300 millones

Turkish Airlines y Air Europa han cerrado un acuerdo para la transacción de un 26% de la compañía aérea por una inversión de 300 millones de euros. Con la operación, la entidad propiedad de los Hidalgo prevé cancelar el préstamo que le concedió la SEPI ... durante la pandemia, que ascendió a 475 millones de euros, según informa en un comunicado la compañía. La venta se hará efectiva una vez se aprueben todas las obligaciones regulatorias y de competencia. El tiempo estimado para que esto ocurra oscila entre los seis y los 12 meses, según ha señalado hoy Turkish Airlines en una nota a sus inversores.

La transacción valora la aerolínea en 1.175 millones, y mantendrá en el accionariado a IAG (Iberia), que dispone del 20% de las acciones de Air Europa y tiene previsto acudir a la ampliación de capital mediante la cual la aerolínea de la bandera obtendrá la mayoría de su participación en la compañía de la familia Hidalgo, que se situará entre el 25 y el 27 por ciento, ha recordado hoy Turkish. Pero Air Europa dispondrá ahora del dinero porque la operación se ha instrumentalizado a través de un préstamo canjeable, "el cual se intercambiará por una participación en Air Europa cercana al 26%, una vez cumplidos todos los requisitos regulatorios", ha indicado la aerolínea con sede en Llucmajor (Mallorca). [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

