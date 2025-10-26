Suscribete a
ABC Premium

Gemelos digitales, los 'capataces de futuro' de la gestión eficiente del campo

Varios proyectos ya siembran la semilla innovadora que convertirá a estas réplicas virtuales de sistemas físicos en elementos claves en la toma de decisiones del sector

De la cripto al campo: vacas con 'cencerro digital' controladas a través del móvil

El proyecto de Gedefec, de la Universidad de Zaragoza, centrado en llevar la tecnología de los gemelos digitales a nivel de parcelas
El proyecto de Gedefec, de la Universidad de Zaragoza, centrado en llevar la tecnología de los gemelos digitales a nivel de parcelas

Charo Barroso

Los gemelos digitales son réplicas virtuales de sistemas físicos que emplean datos en tiempo real para la simulación y predicción del comportamiento de sus homólogos. En el contexto de la agricultura y la ganadería, ofrecen posibilidades transformadoras para optimizar el uso de recursos, reducir ... riesgos y mejorar la toma de decisiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app