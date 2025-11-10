Suscribete a
El gasto en subsidios por desempleo repunta un 10% con el paro a la baja

El primer año tras reformar la ayuda a mayores de 52 años se salda con un incremento del 3% en el número de perceptores

El subsidio de mayores exige estar inscrito en el paro de forma ininterrumpida tras agotar la prestación

José María Camarero

La renovación del subsidio por desempleo que el Gobierno aprobó hace un año in extremis, por los cambios en la ayuda para mayores de 52 años, la mayoritaria, ha derivado en un incremento del gasto en prestaciones que asume el Servicio ... Público Estatal de Empleo (SEPE) a medida que han ido avanzando los meses. Casi doce meses después de poner en marcha el nuevo sistema, por el que a los desempleados de más edad se les cotiza por el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI), el coste que asume el Estado por el conjunto de subsidios por desempleo ha aumentado un 9,7% hasta septiembre, el último registro disponible.

