El gasto en subsidios por desempleo repunta un 10% con el paro a la baja

La renovación del subsidio por desempleo que el Gobierno aprobó hace un año in extremis, por los cambios en la ayuda para mayores de 52 años, la mayoritaria, ha derivado en un incremento del gasto en prestaciones que asume el Servicio ... Público Estatal de Empleo (SEPE) a medida que han ido avanzando los meses. Casi doce meses después de poner en marcha el nuevo sistema, por el que a los desempleados de más edad se les cotiza por el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI), el coste que asume el Estado por el conjunto de subsidios por desempleo ha aumentado un 9,7% hasta septiembre, el último registro disponible.

Datos de los subsidios Datos de septiembre de cada año 834.197 766.577 757.053 Beneficiarios 592,23 532,10 524,20 Gasto total (millones de euros) 1.475 € 1.144 € 1.099 € Prestación media (paro o subsidio + cotizaciones) 2023 2024 2025 Fuente: Ministerio de Trabajo /ABC Datos de los subsidios Datos de septiembre de cada año 834.197 766.577 757.053 Beneficiarios 592,23 532,10 524,20 Gasto total (millones de euros) 1.475 € 1.144 € 1.099 € Prestación mensual media de desempleo (paro o subsidio + cotizaciones) 2023 2024 2025 Fuente: Ministerio de Trabajo / ABC

En lo que va de año, el SEPE ha asumido un gasto de 5.400 millones de euros solo para esta ayuda que perciben quienes han agotado la prestación contributiva. El grueso de esa cuantía va destinado a sufragar precisamente el subsidio que perciben los mayores de 52 años, más de 453.000 españoles que se encuentran en esa situación. Representan casi un 55% de los 834.197 ciudadanos incluidos en este apoyo económico denominado «asistencial» por el Ministerio de Trabajo. En noviembre del año pasado, cuando se puso en marcha la reforma, eran 762.141 los españoles que percibían esta prestación, y de ellos 442.811 los mayores de 52. En menos de un año los beneficiarios de esta medida ideada para quienes se encuentran en su último tramo de vida laboral y no pierdan derechos a la hora de jubilarse se han incrementado un 3%, ensanchando la brecha con lo que ha sucedido en el mercado laboral: un crecimiento del empleo del 2,5%, según la EPA, y una reducción del número desempleados del 5%, apuntan los últimos datos de los ministerios.

Ese incremento general del gasto en subsidios se explica tanto por el mayor número de perceptores como por las condiciones económicas que ha asumido el erario público tras los cambios aprobados por el Congreso a con el beneplácito de Podemos, que exigió mantener las condiciones económicas de este programa. La cuantía mensual que perciben los mayores de 52 años es de 480 euros, aunque la clave se encuentra en la cotización que asume el Estado: un 125% sobre la base del SMI, de 1.381 euros. Es decir, el erario público asume un abono mensual de 502 euros al mes a la Seguridad Social por este colectivo.

La otra parte que explica el gasto en subsidios se encuentra en el incrementos de las cuantías que perciben quienes se encuentran por debajo de los 52 años. Desde el 1 de noviembre, el importe ha pasado de 480 a 570 euros mensuales, 90 más en cada nómina. Aunque a partir de ese momento va cayendo hasta los 540 euros, en los seis meses siguientes; y hasta los 480 euros el resto del tiempo del subsidio.

La brecha generacional también se ha trasladado a las ayudas por desempleo: los mayores de 50 años representan el 70% de los perceptores del subsidio. Hay casi 540.000 ciudadanos que se encuentran en esa situación, frente a los 230.000 que están por debajo de esa franja de edad, aunque la mayoría se concentra por encima de los 40 años. Por el contrario, un 42% de los perceptores del paro contributivo –el que se concede tras perder un trabajo por un máximo de dos años– son menores de 40 años.

Un «desincentivo» laboral

Junto al renovado subsidio se incluyó el complemento de ayuda al empleo (CAE), una fórmula para compatibilizarlo con un trabajo. Hasta septiembre había casi 69.000 ciudadanos en esa situación, según Trabajo. Una cifra que aún es mínima. De hecho, el enquistamiento del subsidio en los mayores se explica porque «hay muchos desincentivos para trabajar tal y como está planteado», indica José Ignacio Conde Ruiz, catedrático economía de la UCM y subdirector de Fedea. «Hay que fomentar la activación de este colectivo», indica, a través de políticas de empleo y haciendo permanente la ayuda con un trabajo.

Ahora es solo viable esa posibilidad durante seis meses. Conde Ruiz apunta que «necesitamos a este colectivo trabajando por el propio envejecimiento de la población ya que cada vez hay menos jóvenes». Y propone una especie de complemento salarial que puede ir reduciéndose si el salario de esa persona va aumentando.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha constatado «aumentos en la duración del subsidio por desempleo a raíz de la reforma de 2019, cuestión que no se aborda sustancialmente en la normativa de 2024». Y ha apuntado que se produce un «efecto acumulación» de perceptores en los dos años anteriores a la edad mínima para acceder a la ayuda. Cuando ésta fue a partir de los 55 años, la mayoría de empresas prolongaban la actividad de sus empleados hasta ese momento para que accedieran al subsidio. Y cuando se rebajó a los 52, la edad media también lo hizo.

Ahora, el Gobierno realizará una evaluación de cómo ha funcionado el subsidio en su primer año. Fue un compromiso del Ministerio de Trabajo frente al de Economía, tras el choque entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño.

La situación que atraviesan los trabajadores por cuenta propia también se ha colado en torno a esta ayuda. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cerrado la puerta a que lo cobren, una medida demandada por ATA, UPTA y Uatae, a la espera de la reforma de la prestación por cese.