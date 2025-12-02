Suscribete a
ABC Premium

El gasto en bajas no da tregua: la Seguridad Social ha pagado ya 15.000 millones, un 11% más

Los empresarios han avisado de que este año habrá más de nueve millones de ausencias al trabajo por enfermedad y que el desembolso total escalará a una cifra desconocida: 32.000 millones

El modelo de pensiones de cuentas nocionales sueco y la capitalización de Chile, espejos para España

Un trabajador realiza ejercicios de rehabilitación
Un trabajador realiza ejercicios de rehabilitación ABC
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La escalada de las bajas laborales y el coste del absentismo lleva años encendiendo el piloto rojo de la Administración y de las empresas, pero la búsqueda de soluciones ha sido hasta ahora infructuosa y el Gobierno sigue rechazando la ayuda de las ... mutuas. A dos meses de que concluya 2025, la Seguridad Social ha desembolsado ya 14.976 millones en subsidios por incapacidad temporal, un 11,2% más que hasta octubre de 2024, según se refleja en la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app